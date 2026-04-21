Läänemerele on jäänud ankrusse kümmekond alust

Läänemerel ankrus olevate tankerite arv on viimase nädalaga tublisti kahanenud, teatas transpordiamet. Naftatankeritega seoses pole ameti sõnul intsidente toimunud.

"Võrreldes aprilli algusega, kui ankrualas seisnud laevade arv küündis 40 lähedale, on nende aluste arv langenud enam kui kaks korda. Tegemist on pidevalt muutuva arvuga, ent praegu võib öelda, et nende laevade arv jääb vahemikku 10-15," ütles transpordiameti laevaliikluse juhtimise osakonna juhataja Are Piel.

Pieli sõnul seisavad laevad seal enamasti ankrualal, et oodata sisenemist Soome lahe idapoolsetesse sadamatesse.

Marine Trafficu kaardi järgi võib Vaindloo saare juures teisipäeval kokku lugeda 13 alust, mis on ankrus. Enamik neist on naftatankereid, mille sihtsadamate hulgas on ka Vene sadamad Läänemeres.

Kuigi eelmisel nädalal kirjutas ERR, et sealkandis on olnud näha ka Vene sõjalaeva, siis transpordiametile teadaolevalt pole ühtegi intsidenti tankeritega seoses olnud.

Märtsi teises pooles korraldas Ukraina võimsa droonirünnaku Vene föderatsiooni läänemereäärsete sadamate naftarajatiste vastu, mistõttu ei saanud need naftatankereid vastu võtta.