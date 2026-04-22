Oluline Vene-Ukraina sõjas kolmapäeval, 22. aprillil kell 5.30:

- Meedia: Ukraina ründas naftatehast Samara oblastis;

- Ukraina on valmis taastama Venemaa naftatarned Euroopasse.

Meedia: Ukraina ründas naftatehast Samara oblastis

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Venemaa Samara oblastis süttis Ukraina droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas.

Sotsiaalmeedias ilmusid ööl vastu kolmapäeva videod põlengust Samara oblastis Sõzranis asuva naftatehase lähistel.

Syzran, oil refinery attacked pic.twitter.com/Y8ZNNhPJxP — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) April 22, 2026

Ukraina on valmis taastama Venemaa naftatarned Euroopasse

Ukraina on parandanud kahjustada saanud Družba naftajuhtme, mida mööda tuleb Vene nafta Euroopasse.

Naftajuhe on olnud vastasseisu keskmes Ungari ja Slovakkia, mis endiselt selle kaudu Vene naftat impordivad ning Ukraina ja Euroopa Liidu vahel.

Kiiev saab alustada Vene nafta pumpamist kahele Euroopa Liidu riigile kohe, kui saabub ametlik taotlus, ütles allikas Kiievist AFP-le.

Ungari ametist lahkuv peaminister Viktor Orbán pidurdas Ukrainale hädavajalikku 90 miljoni euro suurust laenu, kasutades seda survevahendina, et sundida Kiievit tarneid taastama.

Tema kaotust selle kuu alguse valimistel peeti sammuks, mis sillutab tee raha vabastamisele.

Ukraina teatel sai naftajuhe kahjustada jaanuari lõpus Venemaa rünnakute tagajärjel.

Kiiev oli lubanud selle parandada, kuid Zelenski hoiatas teisipäeval, et Moskva üksused võivad torujuhet uuesti rünnata.