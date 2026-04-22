Üle 100 000 euro kogunud Kevadkoputus tekitas nii mõneski inimeses segadust

Eesti
SOS Lasteküla
SOS Lasteküla
Eesti

Southwestern Advantage on tudengite suvetöö programm, mille heategevusaktsioon Kevadkoputus täitis oma eesmärgi, kogudes vaid päevaga üle 100 000 euro SOS Lasteküla laste kodude remondiks. Siiski tekitas ukselt uksele käimine nii mõnegi inimese jaoks küsimusi.

Osaühing Southwestern Advantage on tudengite suvetöö programm, mille raames sõidetakse nii Kanadasse kui ka Ameerika Ühendriikidesse raamatuid müüma.

Laupäeval toimus programmi tudengite korraldatud heategevusaktsioon Kevadkoputus, mille eesmärk oli päevaga koguda 100 000 eurot ukselt uksele koputades. Annetused läksid SOS Lastekülas elavate laste kodude remondiks üle Eesti.

Üks ürituse korraldajatest ja Southwesterni liige Hardo Hansar ütles, et rahaline eesmärk täideti ning annetused läksid otse heategevuseks. Ta lisas, et Southwestern ei saa kogutud rahast omale ühtegi eurot.

Laupäeval ilmus aga sotsiaalmeediaplatvormil Threads postitus, kus kasutaja Jana jagas oma pahameelt. Ta kirjutas, et ei mõista, miks peaks ühe Tallinna ülikooli tudeng, keda ta ei tunne, tahtma kell 9.30 tema trepikotta saada. Jana pole aga ainus, kelle juurde mindi annetusi koguma ja tutvustati end ülikooli tudengina, kuid jäeti Southwesterni programm mainimata. Seetõttu ongi saanud pahameele osaliseks just ülikoolid, mitte Southwestern.

Hansar kinnitas, et annetuste kogumine polnud ühegi ülikooli korraldatud. Ka Tallinna ülikooli kommunikatsioonispetsialist Monika Maljukov sõnas, et nemad pole kuidagi seotud ettevõtmisega.

Hansar lisas, et tegelikult on tudengitel olemas kindel tekst, mida nad ukse taga jutustama peaks. "Meie müügitekstis on spetsiifiliselt kirjas just siis see, et Kevadkoputus on Southwesterni suveprogrammi poolt korraldatud üritus, kus Eesti tudengid koguvad ühe päevaga nii palju annetusi, kui võimalik ühe kindla eesmärgi nimel."

Hansar selgitas, et selgitustöö sõltub tudengist ning kommunikatsioonivea taga võis olla näiteks väike närv.

Hansar nentis, et lisaks annetuste kogumisele oli koostöö eesmärk ka see, et tudengid saaksid harjutada ukselt uksele käimist. Seda seetõttu, et nii USAsse kui ka Kanadasse suunduvad tudengid hakkavadki raamatuid müüma just ukselt uksele käies. "Enamus tudengitest pole kunagi sellise asjaga kokku puutunud," selgitas ta.

Hansar sõnas, et kuna SOS Lasteküla on Eestis küllaltki tuntud, kipuvad inimesed tänu sellele ka ukse taha tulnud tudengeid rohkem usaldama.

Laupäeval käis üle Eesti ukselt uksele 179 tudengit. Neid, kes osaleda ei saanud, aga raamatuid tahavad müüma minna, saab näha uste taga tuleval laupäeval. Selliseid tudengeid on veel ligi 20.

Southwestern on teinud Kevadkoputust ligi 18 aastat. SOS Lasteküla on olnud organisatsiooni partner ligi 16 korral.

Toimetaja: Mari Peegel

Vaata otse

Kuula otse

ilmateade

loe: sport

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

08:05

Viljandi Metall viis pronksiseeria otsustavasse mängu

loe: kultuur

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

21.04

EKA arhitektuuri osakonna juhataja: tool on õppimiseks ideaalne objekt

21.04

Tõnu Kaljuste juhatab Läti helilooja Peteris Vasksi juubelikontserti Tallinnas

21.04

Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

loe: eeter

09:21

Kardioloog: füüsilise koormusega toodad endale aega juurde

21.04

Kokk: uhke nimega Hispaania omlett on väga eestlaslik roog

21.04

Pärt Uusberg: pooleaastane residentuur närvisüsteemile lihtne ei olnud

21.04

Mihkel Zilmer: madal rasvaprotsent ei tähenda tingimata paremat tervist

Raadiouudised

21.04

Päevakaja (21.04.2026 18:00:00)

21.04

Maastikuarhitektid: Tallinn rikuks vanade mastide lammutamisega autoriõigusi

21.04

Eksperdid: USA relvatarnete peatamine sunnib teiste tootjate poole pöörduma

21.04

Keldo: Euroopa Liidu võrdse palga direktiivist tuleb osa siiski üle võtta

21.04

Türgi ettevõte rajab Põhja-Kiviõli kaitsetööstusparki laskemoonatehase

21.04

Euroopa Liit võib lähiajal heaks kiita 90 miljardi euro suuruse laenu Ukrainale

21.04

Raadiouudised (21.04.2026 15:00:00)

21.04

Eesti rahvaarv kahanes teist aastat järjest

21.04

Raadiouudised (21.04.2026 12:00:00)

21.04

Kolmapäeval tuleb peamiselt sajuta ilm

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo