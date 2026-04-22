Üle 100 000 euro kogunud Kevadkoputus tekitas nii mõneski inimeses segadust

Southwestern Advantage on tudengite suvetöö programm, mille heategevusaktsioon Kevadkoputus täitis oma eesmärgi, kogudes vaid päevaga üle 100 000 euro SOS Lasteküla laste kodude remondiks. Siiski tekitas ukselt uksele käimine nii mõnegi inimese jaoks küsimusi.

Osaühing Southwestern Advantage on tudengite suvetöö programm, mille raames sõidetakse nii Kanadasse kui ka Ameerika Ühendriikidesse raamatuid müüma.

Laupäeval toimus programmi tudengite korraldatud heategevusaktsioon Kevadkoputus, mille eesmärk oli päevaga koguda 100 000 eurot ukselt uksele koputades. Annetused läksid SOS Lastekülas elavate laste kodude remondiks üle Eesti.

Üks ürituse korraldajatest ja Southwesterni liige Hardo Hansar ütles, et rahaline eesmärk täideti ning annetused läksid otse heategevuseks. Ta lisas, et Southwestern ei saa kogutud rahast omale ühtegi eurot.

Laupäeval ilmus aga sotsiaalmeediaplatvormil Threads postitus, kus kasutaja Jana jagas oma pahameelt. Ta kirjutas, et ei mõista, miks peaks ühe Tallinna ülikooli tudeng, keda ta ei tunne, tahtma kell 9.30 tema trepikotta saada. Jana pole aga ainus, kelle juurde mindi annetusi koguma ja tutvustati end ülikooli tudengina, kuid jäeti Southwesterni programm mainimata. Seetõttu ongi saanud pahameele osaliseks just ülikoolid, mitte Southwestern.

Hansar kinnitas, et annetuste kogumine polnud ühegi ülikooli korraldatud. Ka Tallinna ülikooli kommunikatsioonispetsialist Monika Maljukov sõnas, et nemad pole kuidagi seotud ettevõtmisega.

Hansar lisas, et tegelikult on tudengitel olemas kindel tekst, mida nad ukse taga jutustama peaks. "Meie müügitekstis on spetsiifiliselt kirjas just siis see, et Kevadkoputus on Southwesterni suveprogrammi poolt korraldatud üritus, kus Eesti tudengid koguvad ühe päevaga nii palju annetusi, kui võimalik ühe kindla eesmärgi nimel."

Hansar selgitas, et selgitustöö sõltub tudengist ning kommunikatsioonivea taga võis olla näiteks väike närv.

Hansar nentis, et lisaks annetuste kogumisele oli koostöö eesmärk ka see, et tudengid saaksid harjutada ukselt uksele käimist. Seda seetõttu, et nii USAsse kui ka Kanadasse suunduvad tudengid hakkavadki raamatuid müüma just ukselt uksele käies. "Enamus tudengitest pole kunagi sellise asjaga kokku puutunud," selgitas ta.

Hansar sõnas, et kuna SOS Lasteküla on Eestis küllaltki tuntud, kipuvad inimesed tänu sellele ka ukse taha tulnud tudengeid rohkem usaldama.

Laupäeval käis üle Eesti ukselt uksele 179 tudengit. Neid, kes osaleda ei saanud, aga raamatuid tahavad müüma minna, saab näha uste taga tuleval laupäeval. Selliseid tudengeid on veel ligi 20.

Southwestern on teinud Kevadkoputust ligi 18 aastat. SOS Lasteküla on olnud organisatsiooni partner ligi 16 korral.