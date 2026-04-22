Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksu võtmises

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp sõnas Delfile, et PPA alustas kriminaalmenetlust, kuna neil on alust kahtlustada, et 2026. aastal võidi ühele vallavolikogu liikmele pakkuda altkäemaksu vastutasuks poolthääle vastu hääletuses, kus otsustati endistele juhtivatele vallaametnikele hüvitiste maksmise üle.

"Esialgsetel andmetel lubati volikogu liikmele Räpina vallavalitsuse ainuomandis oleva aktsiaseltsi kaudu heakorratöid 37 000 euro ulatuses vastutasuks selle eest, et ta toetaks volikogu istungil päevakorrapunkte, mis puudutasid hüvitiste maksmist endistele valla juhtivametnikele. Poolthäälte enamus võimaldas eelnõud vastu võtta," rääkis Sepp Delfile.

Teisipäeval viis politsei läbi esimesed menetlustoimingud kahtlustatavate elu- ja tööruumides. Toimingute käigus esitati neljale inimesele kahtlustus altkäemaksu lubamises ning ühele inimesele sellega nõustumises

Politsei kahtlustab altkäemaksu võtmises nii endiseid kui ka praeguseid vallavolikogu liikmeid.

