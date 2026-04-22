Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksu võtmises

Autor/allikas: Tauno Peit/ERR
Politsei kahtlustab viit Räpina vallavolikogu endist ja praegust liiget altkäemaksu võtmises, kirjutab Delfi.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp sõnas Delfile, et PPA alustas kriminaalmenetlust, kuna neil on alust kahtlustada, et 2026. aastal võidi ühele vallavolikogu liikmele pakkuda altkäemaksu vastutasuks poolthääle vastu hääletuses, kus otsustati endistele juhtivatele vallaametnikele hüvitiste maksmise üle.

"Esialgsetel andmetel lubati volikogu liikmele Räpina vallavalitsuse ainuomandis oleva aktsiaseltsi kaudu heakorratöid 37 000 euro ulatuses vastutasuks selle eest, et ta toetaks volikogu istungil päevakorrapunkte, mis puudutasid hüvitiste maksmist endistele valla juhtivametnikele. Poolthäälte enamus võimaldas eelnõud vastu võtta," rääkis Sepp Delfile.

Teisipäeval viis politsei läbi esimesed menetlustoimingud kahtlustatavate elu- ja tööruumides. Toimingute käigus esitati neljale inimesele kahtlustus altkäemaksu lubamises ning ühele inimesele sellega nõustumises

Politsei kahtlustab altkäemaksu võtmises nii endiseid kui ka praeguseid vallavolikogu liikmeid.

Uudis on täiendamisel

Toimetaja: Märten Hallismaa

09:56

Galerii: Karis viibib visiidil Kreekas

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

09:51

Vaimset võimekust parandab juba kerge nutipaast

09:47

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksu võtmises

09:41

Mart Erik: rebaseraadamisest kolm aastat hiljem

09:39

ERR-i teleuudised kell 9:00

09:31

Times: surve alla jäänud Starmer kaotab liitlasi

09:30

Kristi Parro: tihumeetrid pole vennad

09:21

Kardioloog: füüsilise koormusega toodad endale aega juurde

09:20

Raadiouudised (22.04.2026 09:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.04

Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

21.04

Transpordiamet plaanib Tallinna ringtee Jüri liiklussõlmest otse läbi viia

21.04

Tallinn tahab lammutada putukaväila ajaloolised elektrimastid

21.04

Suure mürsutehase Põhja-Kiviõlisse ehitab Türgi ettevõte

21.04

Ukraina ründas Venemaal Družba naftajuhtme pumbajaama Uuendatud

21.04

Eesti rahvaarv langes teist aastat järjest

21.04

Zelenski: USA erisaadikute suutmatus Kiievit külastada on lugupidamatu

21.04

Ajaloolane: saarlased jäid oma ajaloo peategelasteks ka peale 1227. aastat

20.04

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

20.04

Vene suunamudija asus sõnasõtta Solovjoviga

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

08:05

Viljandi Metall viis pronksiseeria otsustavasse mängu

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

21.04

EKA arhitektuuri osakonna juhataja: tool on õppimiseks ideaalne objekt

21.04

Tõnu Kaljuste juhatab Läti helilooja Peteris Vasksi juubelikontserti Tallinnas

21.04

Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

09:21

Kardioloog: füüsilise koormusega toodad endale aega juurde

21.04

Kokk: uhke nimega Hispaania omlett on väga eestlaslik roog

21.04

Pärt Uusberg: pooleaastane residentuur närvisüsteemile lihtne ei olnud

21.04

Mihkel Zilmer: madal rasvaprotsent ei tähenda tingimata paremat tervist

Raadiouudised

21.04

Päevakaja (21.04.2026 18:00:00)

21.04

Maastikuarhitektid: Tallinn rikuks vanade mastide lammutamisega autoriõigusi

21.04

Eksperdid: USA relvatarnete peatamine sunnib teiste tootjate poole pöörduma

21.04

Keldo: Euroopa Liidu võrdse palga direktiivist tuleb osa siiski üle võtta

21.04

Türgi ettevõte rajab Põhja-Kiviõli kaitsetööstusparki laskemoonatehase

21.04

Euroopa Liit võib lähiajal heaks kiita 90 miljardi euro suuruse laenu Ukrainale

21.04

Raadiouudised (21.04.2026 15:00:00)

21.04

Eesti rahvaarv kahanes teist aastat järjest

21.04

Raadiouudised (21.04.2026 12:00:00)

21.04

Kolmapäeval tuleb peamiselt sajuta ilm

