Hipodroomi ristmiku ümberehitus algab mais ja kestab poolteist aastat

Ehitustööd toimuvad Paldiski maanteel lõigus Merelahe teest Mooni tänavani ning valmivad 2027. aasta augusti lõpuks. Töödega alustatakse kevadel, et linnast väljuv suund ja ristmik saaksid enne talve valmis.

Projekti eesmärk on siduda uus Hipodroomi elamu- ja ärikvartal ülejäänud linnaga ning muuta Paldiski maantee lõik Endla ja Mooni tänava vahel kõikidele liiklejatele turvalisemaks ning kaasaegsemaks linnaruumiks, märkis Tallinna kommunikatsioon.

Hipodroomi ala ühe arendaja, Reterra tegevjuht Reigo Randmets ütles, et Paldiski maantee ümberehitus parandab märgatavalt jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalusi ning turvalisust ning et piirkonda tuleb rohkem rohelust.

Ümberehitusega rajatakse uued eraldatud rattateed, rohesaared, kaasaegne valgustus ning ristmikule uus ülekäik jalakäijatele ja ratturitele. Säilib olemasolev Paldiski maantee allee. Samuti tekib uus vasakpöörde võimalus Hipodroomi tänavalt kesklinna suunal.

Lisaks rajab Tallinna Vesi sademeveekollektori, uuendab vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning Utilitas Tallinna Soojus rajab kaugküttetorustiku.

Hipodroomi liikluskorraldus mais 2026. Autor/allikas: Tallinna LV

Ristmik jääb liiklusele avatuks

Ehituse ajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid liikluskorraldus muutub etapiti. 27. kuni 29. aprillini toimub ristmiku piirkonnas väiksemaid kohtsulgemisi.

5. kuni 29. maini suletakse ristmikul linna sisenev suund, mõlemasuunaline liiklus suunatakse vastassuunale.

Alates 1. juunist suletakse linnast väljuv suund lõigul Merelahe teest Mooni tänavani, liiklus suunatakse ümber linna sisenevale suunale.

Piirkonda teenindavad ühistranspordi liinid ei muutu kuni 1. juunini. Edasiste muudatuste info ja ajakohased sõiduplaanid avaldatakse juuni algul veebilehel transport.tallinn.ee.

Linn palub liiklejatel arvestada ehituse ajal pikema sõiduajaga ning võimalusel kasutada alternatiivseid teekondi. Keila, Tabasalu ja Kakumäe suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel kasutada Ehitajate teed.

Projekti kogumaksumus on 11,6 miljonit eurot. Ümberehituse kulu katavad arendajad Alfa Property OÜ ja Reterra Estate OÜ, lisaks panustavad Tallinna Vesi, Utilitas Tallinna Soojus ning Tallinna linn.