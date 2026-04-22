Kreeka parlament võttis korraga 13 saadikult puutumatuse

Eelmisel aastal esitasid Euroopa Prokuratuuri prokurörid kümnetele Kreeka karjakasvatajatele süüdistuse karjamaade omandiõiguse võltsimises, et taotleda miljoneid eurosid Euroopa Liidu toetusi, väidetavalt riigiteenistujate ja konservatiivsete poliitikute abiga.

Süüdistus ajendas mitut valitsuse liiget tagasi astuma ja viis selleni, et EL määras eelmisel aastal riigile suure trahvi toetuste halva haldamise eest.

Uurimist laiendades palus Euroopa peaprokurör sel kuul Kreeka parlamendil tühistada 13 valitseva paremtsentristliku Uue Demokraatia partei saadiku, sealhulgas kahe eraldi toimikuga endiste põllumajandus- ja kodanikukaitseministrite puutumatus, et saaks uurida nende väidetavat osa selles skeemis.

See areng sundis peaminister Kyriakos Mitsotakist sel kuul välja vahetama kaks afääriga seotud ministrit, püüdes tugevdada avalikkuse usaldust oma erakonna vastu.

Kreeka seaduste kohaselt ei saa parlamendisaadikute suhtes uurimist alustada, kui parlament ei võta neilt puutumatust.

Seadusandjad on süütegusid eitanud, kuid pöördudes parlamendi poole enne kolmapäevast hääletust, ütlesid nad, et on nõus oma puutumatuse äravõtmisega, et uurimine saaks jätkuda.

Euroopa Liidu finantsvahendite väärkasutusi uuriva Euroopa Prokuratuuri menetlus on seotud väidetavate kuritegudega bloki finantshuvide vastu 2021. aastal, sealhulgas usalduse kuritarvitamise, arvutipettuse ja valetunnistuste andmisega ebaseadusliku kasu saamise eesmärgil.

Kreeka parlamendi oma uurimine skandaali suhtes lõppes sel aastal, kuid see ei andnud parteide erimeelsuste tõttu selgeid tulemusi.

Kreeka küsitlusfirma Interview esmaspäeval avaldatud uuringu kohaselt langes Uue Demokraatia toetus aprillis 25,7 protsendini märtsi 28,7 protsendilt, kuigi see on ikkagi 12,2 protsenti kõrgem teisel kohal olevast sotsialistlikust PASOK-i parteist.