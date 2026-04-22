Kreeka parlament võttis korraga 13 saadikult puutumatuse

Kreeka parlamendihoone Ateenas. Autor/allikas: SCANPIX / picturelibrary / Alamy
Kreeka parlament hääletas kolmapäeval korraga 13 seadusandja puutumatuse tühistamise poolt, keda seostatakse kasvava skandaaliga, mis käsitleb väidetavat pettust seoses Euroopa Liidu põllumajandustoetustega.

Eelmisel aastal esitasid Euroopa Prokuratuuri prokurörid kümnetele Kreeka karjakasvatajatele süüdistuse karjamaade omandiõiguse võltsimises, et taotleda miljoneid eurosid Euroopa Liidu toetusi, väidetavalt riigiteenistujate ja konservatiivsete poliitikute abiga.

Süüdistus ajendas mitut valitsuse liiget tagasi astuma ja viis selleni, et EL määras eelmisel aastal riigile suure trahvi toetuste halva haldamise eest.

Uurimist laiendades palus Euroopa peaprokurör sel kuul Kreeka parlamendil tühistada 13 valitseva paremtsentristliku Uue Demokraatia partei saadiku, sealhulgas kahe eraldi toimikuga endiste põllumajandus- ja kodanikukaitseministrite puutumatus, et saaks uurida nende väidetavat osa selles skeemis.

See areng sundis peaminister Kyriakos Mitsotakist sel kuul välja vahetama kaks afääriga seotud ministrit, püüdes tugevdada avalikkuse usaldust oma erakonna vastu.

Kreeka seaduste kohaselt ei saa parlamendisaadikute suhtes uurimist alustada, kui parlament ei võta neilt puutumatust.

Seadusandjad on süütegusid eitanud, kuid pöördudes parlamendi poole enne kolmapäevast hääletust, ütlesid nad, et on nõus oma puutumatuse äravõtmisega, et uurimine saaks jätkuda.

Euroopa Liidu finantsvahendite väärkasutusi uuriva Euroopa Prokuratuuri menetlus on seotud väidetavate kuritegudega bloki finantshuvide vastu 2021. aastal, sealhulgas usalduse kuritarvitamise, arvutipettuse ja valetunnistuste andmisega ebaseadusliku kasu saamise eesmärgil.

Kreeka parlamendi oma uurimine skandaali suhtes lõppes sel aastal, kuid see ei andnud parteide erimeelsuste tõttu selgeid tulemusi.

Kreeka küsitlusfirma Interview esmaspäeval avaldatud uuringu kohaselt langes Uue Demokraatia toetus aprillis 25,7 protsendini märtsi 28,7 protsendilt, kuigi see on ikkagi 12,2 protsenti kõrgem teisel kohal olevast sotsialistlikust PASOK-i parteist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

FILMI- JA TELEPIDU

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:27

Drellile NBA-s debüüdi andnud treener lahkus Bullsi tüüri juurest

19:24

Meedia: Ukraina ründas naftatehast Samara oblastis Uuendatud

18:59

Trump: uued rahuläbirääkimised on võimalikud juba reedel

18:57

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

18:56

Duonäitus "Ersatz Strata" toob kokku Ameerika ja Rootsi skulptori

18:53

Näitus "Swamp Story" uurib väljamõeldud olendite läbi armumise kogemust

18:51

Malõgina andis veerandfinaalis loobumisvõidu

18:45

Inspektsioon ei näe, kuidas LHV saaks aastas 10 protsenti töötajatest välja vahetada

18:45

Riik kaalub ka Pärnu lennujaama sulgemist

18:45

VAATA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.04

Tallinn tahab lammutada putukaväila ajaloolised elektrimastid

11:51

Trump pikendas relvarahu Iraaniga Uuendatud

21.04

Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

08:26

Üle 100 000 euro kogunud Kevadkoputus tekitas nii mõneski inimeses segadust

06:39

Riivo Tuvike: Eestis on liiga palju lennujaamu

13:01

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos Uuendatud

21.04

Suurbritannia kiitis heaks suitsetamiskeelu pärast 2008. aastat sündinutele

21.04

Tööandjad peaks edaspidi tööle kandideerijale avaldama palgavahemiku

19:24

Meedia: Ukraina ründas naftatehast Samara oblastis Uuendatud

12:41

Berliin: Venemaa kavatseb blokeerida Kasahhi nafta tarned Saksamaale

ilmateade

loe: sport

19:27

Drellile NBA-s debüüdi andnud treener lahkus Bullsi tüüri juurest

18:51

Malõgina andis veerandfinaalis loobumisvõidu

18:45

VAATA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit Uuendatud

18:24

Kohus ei rahuldanud Lehise ja Le Glaive'i ühishagi vehklemisliidu vastu

loe: kultuur

18:57

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

18:56

Duonäitus "Ersatz Strata" toob kokku Ameerika ja Rootsi skulptori

18:53

Näitus "Swamp Story" uurib väljamõeldud olendite läbi armumise kogemust

18:27

T1 keskuses suleti Cinamon kino

loe: eeter

15:43

Toidublogija: vanakooli vahvlid õnnestuvad igasuguse jahuga

13:41

Tõnu Naissoo: muusikakooli esimesel vastuvõtul põrusin rütmi toksimisega

13:12

Marko Matvere loeb Georg Lurichi kirju Ameerikast

11:56

Arst: pidev kõrvaklappide kasutamine muudab aju laisaks

Raadiouudised

18:40

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos

18:40

Päevakaja (22.04.2026 18:00:00)

18:30

Riik võib kaaluda Pärnu lennujaama sulgemist

17:40

Tallinn soovib uuendada Viru bussiterminali ning otsib hankega ruumilist lahendust

16:30

Riigi üldplaneeringu arutelud said avalöögi Saaremaal

15:20

Raadiouudised (22.04.2026 15:00:00)

14:15

Hispaanias tekkisid legaalset staatust taotlevatest sisserändajatest pikad järjekorrad

13:10

Prantsusmaa kaalub kütusehinna tõusu tõttu toetusi ettevõtjatele

12:20

Raadiouudised (22.04.2026 12:00:00)

11:25

Trump pikendas relvarahu Iraaniga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo