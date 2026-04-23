X!

Dnipro linnas sai Venemaa rünnakus vigastada seitse inimest

Venemaa ründas Dnipros mitmekorruselist elumaja
Venemaa pommitas ööl vastu neljapäeva Dnipro linna ning rünnakus sai vigastada vähemalt seitse inimest.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Ganža teatas neljapäeva varahommikul, et vaenlase rünnaku tõttu puhkesid linnas mitmed tulekahjud. Veidi hiljem teatas Ganža, et vaenlane tabas mitmekorruselist hoonet.

"Venemaa rünnaku tagajärjel sai vigastada seitse inimest. Kaks neist on lapsed," teatas Ganža.

Peskovi väitel on Putin valmis Zelenskiga kohtuma

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis kolmapäeval, et Vladimir Putin on valmis kohtuma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Peskovi sõnul saab aga selline kohtumine olla tõhus vaid kokkulepete lõpliku vormistamise etapis.

"Peamine on kohtumise eesmärgipüstitus. Milleks kuupäev? Putin on öelnud, et ta on valmis Moskvas igal ajal kohtuma. Peamine on see, et oleks, mille pärast kohtuda. Peamine on see, et kohtumine oleks produktiivne ja see saab toimuda ainult kokkulepete lõplikuks viimistlemiseks," seletas Peskov.

Peskov väitel ei näe Moskva Kiievi poolt poliitilist tahet konflikti lahendamiseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles juba kuu alguses, et seni on kolmepoolsed läbirääkimised Venemaaga edasi lükatud. Zelenski rõhutas aga, et on valmis Putiniga kohtuma, kuid mitte Moskvas ega Kiievis.

Zelenski kordas kolmapäeval, et kohtumine Putiniga võiks toimuda Lähis-Idas, Euroopas või Ühendriikides.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

