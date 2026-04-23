Dnipros sai Vene rünnakus surma kaks ja viga 10 inimest

Venemaa ründas Dnipros mitmekorruselist elumaja
Venemaa ründas Dnipros mitmekorruselist elumaja
Venemaa rünnakus hukkus öösel Dnipro linnas kaks inimest ja 10 sai vigastada, teatasid neljapäeval Ukraina võimud.

- Dnipro linnas sai Venemaa rünnakus vigastada seitse inimest;

- Peskovi väitel on Putin valmis Zelenskiga kohtuma.

Venemaa pommitas ööl vastu neljapäeva Dnipro linna ning rünnakus sai vigastada vähemalt seitse inimest. Hiljem teatasid võimud, et rünnakus hukkus kaks inimest, 10 sai vigastada.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Ganža teatas neljapäeva varahommikul, et vaenlase rünnaku tõttu puhkesid linnas mitmed tulekahjud. Veidi hiljem teatas Ganža, et vaenlane tabas mitmekorruselist hoonet.

"Venemaa rünnaku tagajärjel sai vigastada seitse inimest. Kaks neist on lapsed," teatas Ganža.

Peskovi väitel on Putin valmis Zelenskiga kohtuma

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis kolmapäeval, et Vladimir Putin on valmis kohtuma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Peskovi sõnul saab aga selline kohtumine olla tõhus vaid kokkulepete lõpliku vormistamise etapis.

"Peamine on kohtumise eesmärgipüstitus. Milleks kuupäev? Putin on öelnud, et ta on valmis Moskvas igal ajal kohtuma. Peamine on see, et oleks, mille pärast kohtuda. Peamine on see, et kohtumine oleks produktiivne ja see saab toimuda ainult kokkulepete lõplikuks viimistlemiseks," seletas Peskov.

Peskov väitel ei näe Moskva Kiievi poolt poliitilist tahet konflikti lahendamiseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles juba kuu alguses, et seni on kolmepoolsed läbirääkimised Venemaaga edasi lükatud. Zelenski rõhutas aga, et on valmis Putiniga kohtuma, kuid mitte Moskvas ega Kiievis.

Zelenski kordas kolmapäeval, et kohtumine Putiniga võiks toimuda Lähis-Idas, Euroopas või Ühendriikides.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

FILMI- JA TELEPIDU

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

10:13

Dnipros sai Vene rünnakus surma kaks ja viga 10 inimest Uuendatud

10:09

Reisikirjanik Christopher Rajaveer: mina kirjutan jutte reisimise ajal

10:07

Venemaa võtab lennukite nappuse tõttu kasutusele vananenud tehnikat

09:53

Neljas veebipõlvkond võtab inimestelt vajaduse veebis surfata

09:49

Tallinn taotleb juba 15 aastat riigilt südalinnas asuvat maatükki

09:49

Taanis sai kahe rongi kokkupõrkes vigastada mitu inimest

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

09:41

Tallinnas T1 keskuses sulges uksed Cinamoni kino

22.04

Inspektsioon ei näe, kuidas LHV saaks aastas 10 protsenti töötajatest välja vahetada

22.04

Trump pikendas relvarahu Iraaniga Uuendatud

22.04

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos Uuendatud

22.04

Üle 100 000 euro kogunud Kevadkoputus tekitas nii mõneski inimeses segadust

07:46

Peskov käis välja konksuga ettepaneku Putini ja Zelenski kohtumiseks

22.04

Vilepuhuja: metsavahendajad kasutavad salaandmebaasi metsaomanike infoga

21.04

Tallinn tahab lammutada putukaväila ajaloolised elektrimastid

22.04

Berliin: Venemaa kavatseb blokeerida Kasahhi nafta tarned Saksamaale

22.04

Halduskohus otsustas, et politseihooneid võib tänavalt pildistada

22.04

Riik kaalub ka Pärnu lennujaama sulgemist

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

09:12

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

08:41

Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

09:02

Galerii: Jenny Grönholmi graafikanäituse keskmes on kahekorruseline maja

22.04

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

10:09

Reisikirjanik Christopher Rajaveer: mina kirjutan jutte reisimise ajal

09:16

Galerii: Austria suursaadik Eestis võõrustas Vanilla Ninjat

08:26

Arvo Iho: Stalkeri käik oli Tarkovski filmi jaoks unikaalne võttekoht

22.04

"Pealtnägija": kuidas Vanilla Ninja kasvas garaažist Saksamaa tippu

09:25

Raadiouudised (23.04.2026 09:00:00)

22.04

Päevakaja (22.04.2026 18:00:00)

22.04

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos

22.04

Riik võib kaaluda Pärnu lennujaama sulgemist

22.04

Tallinn soovib uuendada Viru bussiterminali ning otsib hankega ruumilist lahendust

22.04

Riigi üldplaneeringu arutelud said avalöögi Saaremaal

22.04

Raadiouudised (22.04.2026 15:00:00)

22.04

Hispaanias tekkisid legaalset staatust taotlevatest sisserändajatest pikad järjekorrad

22.04

Prantsusmaa kaalub kütusehinna tõusu tõttu toetusi ettevõtjatele

22.04

Raadiouudised (22.04.2026 12:00:00)

