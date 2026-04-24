Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 24. aprillil kell 5.40:

Vene väed pommitasid elumaju Odessas

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Vene väed pommitasid öösel Odessas asuvaid elumaju.

Odessa linna sõjaväevalitsuse juht Serhii Lõsak teatas, et kaks kahekorruselist ja üks kolmekorruseline hoone said tabamuse. Lõsak teatas, et mitu inimest sai vigastada, kannatanute täpne arv pole veel teada.

Zelenski Euroopa Ülemkogus: Ukraina ei paku ainult droone

Ukraina teeb praegu aktiivselt koostööd Lähis-Ida ja Pärsia lahe piirkonna riikidega, käimas on läbirääkimised mitmete partneritega ja ettevalmistamisel koostöö Kaukaasiaga, ütles kolmapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Riigipea rõhutas, et Ukraina ei paku mitte ainult droone, vaid terviklikku kaitsesüsteemi.

"Näiteks on Araabia riikidel tugev õhutõrje rakettide vastu ning meie aitame neil luua kaitset droonide vastu maal ja merel. See on just selline integreeritud kaitse, mis tuleb luua ka Euroopa jaoks, et kaitsta piire, rannikut, merd, taristut ja kõike, mis võib sihtmärgiks saada. Usun, et see peaks olema tõeline Euroopa projekt," selgitas Zelenski.

Ukraina kaitseminister Mõhhailo Fedorov teatas samal ajal, et Ukraina käivitab uuel tasemel õhutõrje.

Minister rõhutas, et Ukraina on maailmas esimene, kes süstemaatiliselt laiendab püüdurdroonide kaugjuhtimist. See on näide kaitseinnovatsioonide rakendamisest ja uue õhutõrjestandardi kujundamisest.