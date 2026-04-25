Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele

Dnipro linn pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: Foto sotsiaalmeediast
Venemaa korraldas laupäeva öösel järjekordse ulatusliku rünnaku Ukraina vastu, tabades mitut linna rakettide ja droonidega ning vigastades vähemalt nelja inimest, teatasid ametnikud.

Plahvatusi kuuldi Harkivi ja Dnipro linnas alates umbes kell 3.30 kohaliku aja järgi, samal ajal kui teatati, et Venemaa on välja lasknud mitu ballistilist raketti ja kümneid ründedroone, sihtides piirkondi üle kogu riigi.

Hiljem, umbes kell 4.50, kostsid plahvatused ka Bila Tserkvas, Kiievi oblasti linnas.

Ukraina õhuvägi hoiatas öösel Venemaa drooniparvede eest, mis sihtisid mitut piirkonda, sealhulgas Kiievi oblastit. Ballistiliste rakettide ohu tõttu kuulutati umbes kell 3.45 kogu riigis õhuhäire.

Harkivis teatas linnapea Ihor Terehhov, et raketilöök tabas elumaja lähedust Ševtšenkivski rajoonis ning rünnakus hävis ühistranspordi peatus.

Dnipro linnas näitavad sotsiaalmeedias avaldatud fotod mitut põlengut linnas.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Oleksandr Hanža teatas, et rünnakus sai tabamuse neljakorruseline hoone ning ka täpsustamata "tööstustaristu objekt".

Hanža lisas, et rünnaku tõttu toimetati haiglasse vähemalt neli inimest vanuses 41–58 aastat.

Kahju täielik ulatus ei olnud esialgu selge.

Vastuseks Venemaa rünnakule Ukraina vastu teatas Poola õhuvägi, et tõstis õhku Poola ja liitlasriikide hävituslennukid, et kaitsta Poola õhuruumi.

Venemaa ründab regulaarselt Ukraina tsiviiltaristut, sealhulgas elumaju ja energiataristut, jätkates samal ajal oma sõjategevust.

Venemaa viimases suuremahulises rünnakus Ukrainale 16. aprillil tulistati välja kokku 19 ballistilist raketti, 25 tiibraketti ja 659 drooni. See oli üks 2026. aasta ohvriterohkemaid rünnakuid Ukraina tsiviilelanike vastu. Rünnakus hukkus vähemalt 17 inimest ning üle 100 sai vigastada Kiievis, Dnipros ja Odessas.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo