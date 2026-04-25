Suri ansambli Karvan asutajaliige Agu Tammeorg

Eesti
Agu Tammeorg
Agu Tammeorg Autor/allikas: Erakogu/Facebook
Eesti

Neljapäeval suri 68-aastasena muusik ja helilooja Agu Tammeorg.

Ansambel Karavan teatas sotsiaalmeedias asutajaliikme ja ansambli kauaaegse liidri Agu Tammeoru lahkumisest.

"Agu jättis Eesti muusikasse kustumatu jälje. Tema looming, energia ja pühendumus tõid rõõmu paljudele ning sidusid inimesi läbi muusika. Ta oli inspireeriv teerajaja, kelle panus elab edasi nii lauludes kui ka meie mälestustes," kirjutas ansambel.

Tammeorg sündis 6. juunil 1957. aastal.

Heliloojana on Tammeoru üks tuntumaid lugusid jõululaul "Talveöö".

Lisaks Karavanile on ta mänginud ka ansamblites Elektra ja Kollane Allveelaev G.

Toimetaja: Valner Väino

06:35

Suri ansambli Karvan asutajaliige Agu Tammeorg

06:12

Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele

05:53

Salum: kool ei saa olla koht, kus vormitakse lapsest ideaalne täiskasvanu

00:48

Jörgen Liik pälvis postuumselt auhinna panuse eest Eesti filmivaldkonda

00:18

Galerii: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

00:03

Selgusid EFTA võitjad: mängufilm "Fränk" pälvis viis preemiat

24.04

Mullune finalist Monaco pääses viimasena Euroliiga play-off'i

24.04

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier Uuendatud

24.04

Eesti rattatiim sai Hiinas hooaja teise võidu

24.04

Video: Maria Kallastu ja Intrepid esitasid Sven Grünbergi filmimuusikat

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.04

Hiina saatkond teeb aktiivselt Eesti koolides lastele ajupesu

24.04

Autokütuse jaehinnad on reedeks langenud kuu aja madalaimale tasemele

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu Uuendatud

24.04

Alaealised ei tohi tööna muru niita

24.04

Kiviselg: Venemaal pole Balti rinnet mõistlik avada, ent Kreml pole ratsionaalne

24.04

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

24.04

Allikas: Pentagon arutab siseringis Hispaania NATO-st eemaldamist

24.04

Alexela juht ja rahandusminister vahetasid elektri hinna üle teravusi

24.04

Coopi otsus investeerimisteenuseid pakkuda pingestab konkurentsi turul veelgi

24.04

Sõja 1521. päev: Vene väed pommitasid elumaju Odessas Uuendatud

ilmateade

loe: sport

24.04

Mullune finalist Monaco pääses viimasena Euroliiga play-off'i

24.04

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier Uuendatud

24.04

Eesti rattatiim sai Hiinas hooaja teise võidu

24.04

ETV spordisaade, 24. aprill

loe: kultuur

24.04

USA-s tegutsev kunstnik Riivo Kruuk viib Eesti motiivid suurtele seintele

24.04

Tiina Lokk Jõhvi filmikoolist: see on ka hea platvorm, kust inimesed saavad minna edasi õppima

24.04

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

24.04

Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

loe: eeter

00:48

Jörgen Liik pälvis postuumselt auhinna panuse eest Eesti filmivaldkonda

00:18

Galerii: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

00:03

Selgusid EFTA võitjad: mängufilm "Fränk" pälvis viis preemiat

24.04

Video: Maria Kallastu ja Intrepid esitasid Sven Grünbergi filmimuusikat

Raadiouudised

24.04

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

24.04

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

24.04

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

24.04

Laupäev tuleb vihmane

24.04

Ülikoolid püüavad tehisaru arengu tempoga sammu pidada

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 12:00:00)

24.04

Emor: EKRE toetus vajus kümne aasta madalaimale tasemele

24.04

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

