Suri ansambli Karvan asutajaliige Agu Tammeorg

Ansambel Karavan teatas sotsiaalmeedias asutajaliikme ja ansambli kauaaegse liidri Agu Tammeoru lahkumisest.

"Agu jättis Eesti muusikasse kustumatu jälje. Tema looming, energia ja pühendumus tõid rõõmu paljudele ning sidusid inimesi läbi muusika. Ta oli inspireeriv teerajaja, kelle panus elab edasi nii lauludes kui ka meie mälestustes," kirjutas ansambel.

Tammeorg sündis 6. juunil 1957. aastal.

Heliloojana on Tammeoru üks tuntumaid lugusid jõululaul "Talveöö".

Lisaks Karavanile on ta mänginud ka ansamblites Elektra ja Kollane Allveelaev G.