Noorte huvi Pärnumaa riigikaitselaagi vastu oli suur

Kaitseliidu Pärnumaa maleva korraldatud laagris harjutavad noored välilaagri püstitamist, varje ehitamist, meditsiini ja orienteerumist. Riigikaitseõpetus on gümnaasiumis kohustuslik, kuid laagris osalemine on vabatahtlik. Kaitseliidu sõnul on noorte huvi laagri vastu suur. Kaheööpäevase laagri jooksul tuleb noortel rinda pista külma ja tormise ilmaga, mistõttu tuleb kütta oma laagritelkegi.

"Hästi palju noori soovib osaleda ja just saada nüüd praktilisi kogemusi elanikukonna kaitsest ja sellest, kuidas, kuidas üldse riigikaitsesse saab panustada. Me harjutamegi praktilisi välioskusi, mida klassiruumis õppida ei saa. Nad tulid kohale, kõigepealt nad püstitasid laagri, õppisid tuleohutust, kuidas seda telklaagrit soojas hoida, sest meil on hästi külm ilm. Toimub esmaabiõpe js on topograafia, kus nad saavad metsas orienteerumist kaardi järgi harjutada. Õpitakse veel, kuidas siis metsast endale süüa leida, kuidas külmaga riietuda, kui ei ole palju asju kaasas. Samuti nad saavad ka relvadega tutvust teha, õpivad relvaohutust ja saavad proovida lasta," rääkis kaitseliidu Pärnumaa maleva teavitusspetsialist Karmen Vesselov.

"Ma ütleksin, et elutingimused, mis siin laagris valitsevad, on Eesti kaitseväele omased ning see valmistab meid ja meie kaaslasi ette võimalikuks ajateenistuse kogemuseks," nentis Prantsuse lütseumi 10. klassi õpilane Nora Veebel.

"Kõige ägedamad on meeskonnaharjutused ning see, kuidas saab sotsialiseeruda omavanustega ja samal ajal õppida midagi kasulikku," lisas Veebel.