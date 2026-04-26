Sõja 1523. päev: Ukraina süütas Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase

Venemaal Jaroslavlis süttis ööl vastu pühapäeva Ukraina korraldatud õhurünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas, mis on riigi üks suurimaid. Tabamuse sai Vologda oblastis asuv suur väetisetehas.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 26. aprillil kell 18.16:

Sõrskõi: Venemaal napib rakette Ukraina droonide tõrjumiseks

Venemaal napib juba õhutõrjesüsteemide rakette, mis vähendab nende võimet Ukraina relvastusele, seal hulgas droonidele vastu seista, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi pühapäeval kohtumisel Kanada peastaabi ülema Jenny Carignaniga.

"Venemaa tootmisrajatiste süstemaatiline hävitamine vähendab veelgi vaenlase õhutõrjevõimet, millel juba niigi napib rakette Ukraina mehitamata õhusüsteemide ja relvade tõrjumiseks," ütles Sõrskõi.

Sõrskõi andis Carignanile ülevaate hetkeolukorrast kontaktjoonel.

"Olukord on endiselt keeruline. Vaenlane on intensiivistanud pealetungioperatsioone praktiliselt kogu rindel. Samal ajal toetuvad Ukraina kaitseväed tasakaalustatud planeerimisele, uuenduslikele lahendustele ja olemasolevate relvade tõhusale kasutamisele," ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja.

"Selle tulemusena kannab vaenlane kaotusi, mis ületavad tema võimet oma üksusi täiendada," lisas ta.

Sõrskõi tänas Carignani ja Kanada valitsust märkimisväärse sõjalise abi eest Ukrainale, eriti hävitajate koalitsiooni, PURL-i algatuse, NSATU fondi ja Tšehhi algatuse kaudu ning Ukraina relvajõudude personali väljaõppe eest.

Ukraina süütas õhurünnakuga Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase

Venemaal Jaroslavlis süttis ööl vastu pühapäeva Ukraina korraldatud õhurünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas, mis on Venemaa põhjaosa suurim ning oma tootmisvõimsuselt ka kogu riigi kõige suuremate hulgas.

Pealtnägijate sõnul algas rünnak kohaliku aja järgi umbes kell 0.40. Linna kohal taevas kostis droonide helisid, millele järgnes vähemalt 15 võimast plahvatust, kirjeldas väljaanne RBK-Ukraina. Plahvatuste tugevus pani värisema majade aknaklaasid ja käivitas pargitud autode alarmid.

Enne rünnakut kuulutati piirkonnas välja droonioht. Jaroslavli lennujaam suleti ja see lõpetas lendude vastuvõtmise ja stardid.

A refinaria russa Slavneft-Yanos, situada em Yaroslavl, foi alvo de um ataque de drones ucranianos que provocou um incêndio nas suas instalações. A unidade é estrategicamente vital para a Rússia, sendo operada por uma parceria entre a Gazprom Neft e a Rosneft.

Sõjasündmusi kajastava meediakanali Exilenova+ andmeil oli droonide sihtmärgiks Jaroslavli naftatöötlemistehas (täisnimi - Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez, tuntud ka kui Slavneft-YANOS). See on Põhja-Venemaa suurim naftatöötlemistehas ja kuulub töötlemismahu poolest riigi viie suurima naftatöötlemistehase hulka.

Tehase tootmisvõimsus ulatub umbes 15 miljoni tonnini aastas. Ettevõte toodab bensiini, diislikütust ja lennukikütust, mis on Vene armee logistika jaoks kriitilise tähtsusega.

Yaroslavl, Slavneft YANOS oil refinery:



A vacuum distillation unit is burning after a UAV attack.

Ukraina kaitsejõud jätkavad süstemaatiliselt Venemaa naftataristu ründamist. 2026. aasta märtsi lõpus - aprilli alguses rünnati naftatöötlemistehaseid Kirišis, Jaroslavlis, Saraatovis, Ufaas ja Novokuibõševskis, samuti terminale Primorskis, Ust-Lugas ja Tuapses.

21. aprillil ründas Ukraina droonidega Samaara lineaarset tootmisjuhtimisjaama, kahjustades viit naftamahutit. 22. aprilli öösel tabasid droonid Sõzrani naftatöötlemistehast. Tuapse naftatöötlemistehase põleng jätkub – juba viiendat päeva. Lisaks sattus hiljuti rünnaku alla Tambovi oblastis asuv Nikolskoje naftatranspordijaam.

Activity of unknown drones is being recorded over Michurinsk in the Tambov region. Locals report explosions, air defense operations, and fires outside the city.



In this area, the "Nikolskoe" pumping station is located - an object of the oil product main transportation system.

Ukraina droonirünnak tabas Vologda oblastis asuvat väetisetehast

Venemaa Vologda oblastis sai pühapäeval Ukraina droonirünnakus kahjustada väetisetehas, ütles kohalik kuberner Georgi Filimonov.

Tema sõnul sai Tšerepovetsi linnas kompleksis Apatit, mis on maailma suurim fosfaatväetiste tootja, kahjustada väävelhappe kõrgsurve-torujuhe.

Filimonovi kinnitusel saadi leke kontrolli alla ja ohtlike kemikaalide leket ei ole toimunud, kuid viis inimest sai lekke likvideerimise käigus vigastada.

Apatiti omanikfirma PhosAgro andmetel on Apatit Euroopa suurim fosfaatväetiste, aga ka fosfor- ja väävelhapete tootja.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et laupäevast õhtust kuni pühapäeva hommikuni tulistasid Venemaa õhutõrjeüksused enam kui kümnes piirkonnas alla üle 250 Ukraina drooni.

Okupeeritud Krimmi poolsaarel asuva Sevastoopoli kuberner Mihhail Razvožajev ütles, et linna tabas üks seni kõige suuremaid rünnakuid, mille käigus hävitas Vene õhutõrje 71 drooni. Üks inimene hukkus ja neli said vigastada, kahjustada said elamud, poed ja autod.

Venemaa rünnakutes Ukrainas hukkus kolm ja sai viga neli inimest

Pühapäeval hukkus Venemaa rünnakutes üle kogu Ukraina kolm ja sai haavata vähemalt neli inimest, teatasid Ukraina ametnikud.

Moskva on alates 2022. aasta sissetungist tulistanud oma naaberriigi pihta peaaegu igal ööl sadu droone, samal ajal kui Ukraina on korraldanud regulaarseid rünnakuid Venemaa energia- ja sõjaliste sihtmärkide vastu.

Ukraina kirdeosas asuvas Sumõ piirialal hukkus ühe Venemaa droonirünnaku tagajärjel kaks tsiviilisikut, teatas Sumõ oblasti sõjalise administratsiooni juht.

"Vaenlane ründas tsiviilisikuid Bilopillja kogukonna territooriumil – ühe asula lähedal, vähem kui viie kilomeetri kaugusel Vene Föderatsiooni riigipiirist," ütles Oleh Hrõhorov oma Telegrami postituses.

Tema sõnul hukkusid 48- ja 72-aastane mees.

Samal ajal hukkus drooni- ja suurtükirünnakutes Kesk-Ida-Ukrainas asuvas Dnipro linnas üks ja sai viga neli inimest, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleksandr Hanža.

Hanža teatas oma Telegrami postituses, et kahjustada said eramajad ja sõidukid.

Pühapäeval varem teatas Venemaa annekteeritud Krimmis asuva Sevastoopoli Moskva poolt ametisse seatud kuberner, et Ukraina droonirünnakus hukkus sõidukis viibinud mees. Rünnakus said kahjustada ka mitmed tsiviilobjektid sadamalinna erinevates osades.

Kuberneri sõnul tulistas Venemaa rünnaku käigus alla 43 drooni.

Ukraina võimude teatel hukkus laupäeval Dnipros vähemalt kaheksa inimest, kui linna tabasid 20 tundi järjest kestnud Venemaa rünnakulained.

Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 144 Vene droonist 124

Ukraina õhukaitse hävitas ööl vastu pühapäeva riiki rünnanud 144 Vene droonist 124, teatasid õhujõud.

Teate kohaselt tabasid ülejäänud paarkümmend drooni sihtmärke 11 paigas.

Venemaa kaitseministeerium teatas omakorda, et hävitas öö jooksul 203 Ukraina lennuki-tüüpi drooni, seal hulgas Moskva, Vladimiri, Vologda ja Jaroslavli oblastis.

Zelenski süüdistas Tšornobõli aastapäeval Venemaad tuumaterrorismis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas pühapäeval, Tšornobõli tuumakatastroofi 40. aastapäeval, Venemaad tuumaterrorismis.

Zelenski sõnul on Venemaa oma 2022. aasta sissetungiga Ukrainasse "viinud maailma taas inimtegevusest põhjustatud tuumakatastroofi äärele".

Ta tõi esile, et Vene droonid lendavad regulaarselt üle Tšornobõli tuumajaama ning üks tabas eelmisel aastal selle kaitsekuplit.

"Maailm ei tohi lasta sellel tuumaterrorismil jätkuda ja parim viis selleks on sundida Venemaad lõpetama oma hoolimatuid rünnakuid," lisas ta.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 960 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 325 650 (+960);

- tankid 11 892 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 24 463 (+5);

- suurtükisüsteemid 40 711 (+76);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1753 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1354 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 258 091 (+2229) ;

- tiibraketid 4579 (+30);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 91 582 (+160);

- eritehnika 4136 (+0);