Ukraina süütas õhurünnakuga Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase

Venemaal Jaroslavlis süttis ööl vastu pühapäeva Ukraina korraldatud õhurünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas, mis on Venemaa põhjaosa suurim ning oma tootmisvõimsuselt ka kogu riigi kõige suuremate hulgas.

Pealtnägijate sõnul algas rünnak kohaliku aja järgi umbes kell 0.40. Linna kohal taevas kostis droonide helisid, millele järgnes vähemalt 15 võimast plahvatust, kirjeldas väljaanne RBK-Ukraina. Plahvatuste tugevus pani värisema majade aknaklaasid ja käivitas pargitud autode alarmid.

Enne rünnakut kuulutati piirkonnas välja droonioht. Jaroslavli lennujaam tuleti ja see lõpetas lendude vastuvõtmise ja stardid.

A refinaria russa Slavneft-Yanos, situada em Yaroslavl, foi alvo de um ataque de drones ucranianos que provocou um incêndio nas suas instalações. A unidade é estrategicamente vital para a Rússia, sendo operada por uma parceria entre a Gazprom Neft e a Rosneft.

Sõjasündmusi kajastava meediakanali Exilenova+ andmeil oli droonide sihtmärgiks Jaroslavli naftatöötlemistehas (täisnimi - Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez, tuntud ka kui Slavneft-YANOS). See on Põhja-Venemaa suurim naftatöötlemistehas ja kuulub töötlemismahu poolest riigi viie suurima naftatöötlemistehase hulka.

Tehase tootmisvõimsus ulatub umbes 15 miljoni tonnini aastas. Ettevõte toodab bensiini, diislikütust ja lennukikütust, mis on Vene armee logistika jaoks kriitilise tähtsusega.

A vacuum distillation unit is burning after a UAV attack.

Ukraina kaitsejõud jätkavad süstemaatiliselt Venemaa naftataristu ründamist. 2026. aasta märtsi lõpus - aprilli alguses rünnati naftatöötlemistehaseid Kirišis, Jaroslavlis, Saraatovis, Ufaas ja Novokuibõševskis, samuti terminale Primorskis, Ust-Lugas ja Tuapses.

21. aprillil ründas Ukraina droonidega Samaara lineaarset tootmisjuhtimisjaama, kahjustades viit naftamahutit. 22. aprilli öösel tabasid droonid Sõzrani naftatöötlemistehast. Tuapse naftatöötlemistehase põleng jätkub – juba viiendat päeva. Lisaks sattus hiljuti rünnaku alla Tambovi oblastis asuv Nikolskoje naftatranspordijaam.

Activity of unknown drones is being recorded over Michurinsk in the Tambov region. Locals report explosions, air defense operations, and fires outside the city.



In this area, the "Nikolskoe" pumping station is located - an object of the oil product main transportation system.

Sumõ oblastis sai Vene droonirünnakus surma kaks inimest

Ukraina kirdeosas asuvas Sumõ oblastis hukkus laupäeval Vene droonirünnakus kaks tsiviilisikut, teatasid kohalikud sõjaväeametnikud.

"Vaenlane ründas tsiviilisikuid Bilopillja rajooni territooriumil asula lähedal, mis asub Vene Föderatsiooni riigipiirist vähem kui viie kilomeetri kaugusel," ütles Sumõ oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Hrõhorov.

Tema sõnul hukkusid 48- ja 72-aastane mees.

Moskva on sõja algusest saadik saatnud pea igal ööl oma naaberriigi vastu sadu droone ning Kiiev on vastuseks regulaarselt andnud lööke Venemaa energia- ja sõjaliste sihtmärkide pihta.

Varem pühapäeval väitsid Venemaa annekteeritud Krimmis asuva Sevastopoli võimud, et Ukraina droonirünnakus hukkus sõidukis viibinud mees ning rünnakus said kahjustada mitu tsiviilobjekti sadamalinna erinevates osades.

Kuberneri sõnul olevat Venemaa alla tulistanud 43 drooni.

Laupäeval teatasid Ukraina võimud, et 20 tundi järjest Venemaa rünnakute all olnud Dnipro linnas hukkus vähemalt kaheksa inimest.