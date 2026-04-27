Argentina kutsub üles kõnelustele Falklandi saarte üle

Argentina välisminister Pablo Quirno nõudis Briti "kolonialismi" lõpetamist ning uusi kahepoolseid läbirääkimisi, jõudmaks "rahumeelse ja lõpliku lahenduseni". Quirno kordas väidet Argentina suveräänsest õigusest saartele ning lisas, et Briti okupatsioon rikub riigi territoriaalset terviklikkust.

Reedel selgus, et Pentagon kaalub Ühendkuningriigi territooriuminõude ülevaatamist – tegemist on karistusena selle eest, et London ei toeta piisavalt sõda Iraanis.

Falklandi valitsus mõistis USA president Donald Trumpi seisukoha hukka ja meenutas, et 2013. aastal hääletas 99,8 protsenti saare elanikest Briti meretaguseks alaks jäämise poolt. Falklandi sõja Briti veteranid süüdistasid USA presidenti kiusamises.

Argentina peab 2013. aasta iseseisvusreferendumit farssiks, süüdistades Ühendkuningriiki saare elanikkonna kunstlikus kujundamises.

"Me lükkame tagasi brittide tuginemise rahvaste enesemääramisõiguse põhimõttele," sõnas Quirno laupäeval. "ÜRO ei ole Falklandi praegusi elanikke kunagi eraldiseisva rahvana tunnustanud. On lubamatu, et saare elanikud on territoriaalvaidluses vahekohtunikeks, kuna nad on sinna kunstlikult asustatud ja nende emamaa on ise konflikti osapool."

Ministri sõnul on 2013. aasta referendum ülaltoodud põhjusel õigustühine.

"Argentina Vabariik väljendab taas valmisolekut jätkata kahepoolseid läbirääkimisi Ühendkuningriigiga," lisas Quirno. Välisminister avaldas lootust, et läbirääkimised "võimaldavad leida suveräänsusvaidlusele rahumeelse ja lõpliku lahenduse ning teevad lõpu sellele spetsiifilisele koloniaalolukorrale, millesse [Suurbritannia] on takerdunud".

Falklandi valitsus teatas, et usaldab täielikult Ühendkuningriigi suutlikkust kaitsta saarte enesemääramisõigust. Briti peaminister Keir Starmeri pressiesindaja lisas, et saarte kuuluvus Suurbritanniale "ei saaks olla selgem" ning valitsus kaitseb oma õigusi. "Suveräänsus kuulub Ühendkuningriigile ja saarte õigus enesemääramisele on ülimuslik," rõhutati avalduses.

Argentina kordab regulaarselt oma nõudeid Falklandi saarte üle. Teema tõusis taas päevakorda möödunud nädalal, kui lekkinud Pentagoni e-kirjast selgus, et USA kaalub Briti õiguse saartele ülevaatamist. See samm oli nimekirjas võimalike karistustena, millega soovitakse mõjutada NATO vähest entusiasmi Lähis-Idas toimuva sõja suhtes.

Kirjas märgiti, et alliansi liikmete karistamiseks kaalutakse muuhulgas diplomaatilise toetuse vähendamist Euroopa riikide pikaajalistele "impeeriumivaldustele", näiteks Falklandi saartele. Teise meetmena kaaluti "keeruliste" liitlaste, eelkõige Hispaania, osaluse peatamist NATO-s, kuna Madrid on keeldunud lubamast USA-l oma õhuväebaase kasutada.

The Telegraph avalikustas varem sel nädalal, et Washington sundis Suurbritanniat leppima tehinguga, millega tarnitakse Argentinale hävituslennukeid F-16. Allikate sõnul anti Briti välisministeeriumi ametnikele "ühemõtteliselt" teada, et relvatehingule ei tohi vastu seista, hoolimata saartega seotud tülist.

Argentina sai esimesed Ameerika päritolu F-16 hävitajad Taanilt kätte eelmisel aastal – tegemist on haruldase näitega olukorrast, kus lääneriigid Buenos Airest relvastavad. Suurbritannia on kehtestanud range keelu igasuguste relvade ja nende komponentide ekspordile Argentinasse, põhjuseks Falklandi saarte kuuluvuse üle käiv vaidlus.

Ehkki Suurbritannial puudus F-16 tehingu osas vetoõigus, oleks London saanud esitada Washingtonile ametliku vastuväite, et püüda lennukite tarnet peatada.

Argentina president Javier Milei teatas möödunud aastal, et ei kavatse loobuda riigi nõudmistest Falklandi saartele, mida Argentinas tuntakse Malviinidena.

Sel nädalal antud intervjuus Argentina meediale sõnas Milei, et valitsus teeb "kõik inimlikult võimaliku", et saared "Argentina kätesse tagasi tuua".

Falklandi sõja alguses jäi USA neutraalseks, kuid pakkus hiljem Suurbritanniale tuge, lubades kasutada oma sõjaväebaase ja luureandmeid.

Briti Konservatiivse Partei juht Kemi Badenoch rõhutas, et Ühendkuningriik peab Falklandi saari toetama ning kaitsma oma meretagust ala. "See on täielik absurd, Falklandi saared kuuluvad Suurbritanniale," ütles Badenoch telekanalile Sky News.

"See on üks asi, mis mind muutuva maailma puhul murelikuks teeb," lisas Badenoch. "Ma ei ole nagu Keir Starmer, kes loovutab Chagose saared ja annab ära Briti territooriumi. Peame tagama, et seisame kindlalt Falklandi saarte taga. Ma ei tea, millest Donald Trump räägib."

Välisminister Yvette Cooper lisas: "Falklandi saared kuuluvad Suurbritanniale – suveräänsus lasub Ühendkuningriigil, enesemääramisõigus aga saarte elanikel."