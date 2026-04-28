Meedia: Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist

Tuapse on viimastel päevadel sattunud tihedate rünnakute alla. 16. ja 20. aprillil rünnati sealset naftatöötlemistehast, kus põlengud kestavad juba mitmendat päeva. Sõltumatu uudistekanali Exilenova Plus andmetel asuvad sihikule võetud mahutid naftatöötlemistehase territooriumil.

Väljaandel Kyiv Independent ei ole õnnestunud neid andmeid veel sõltumatult kinnitada.

Tuapse asub Ukrainast ligikaudu 233 kilomeetri kaugusel okupeeritud Krimmi kaguosas ning umbes 500 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrolli all olevast territooriumist Zaporižžja lähedal.

Ukraina ründab järjepidevalt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva suutlikkust jätkata sõda Ukraina vastu. Kiiev peab energiarajatisi legitiimseteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna need varustavad Kremli sõjamasinat kütusega ja täidavad selle riigikassat.

Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas, et ööl vastu 26. aprilli ründasid droonid ka Jaroslavli linna naftatöötlemistehast ning mitmeid sihtmärke Venemaa okupeeritud aladel.

Zelenski andis korralduse tarnida sel aastal sõjaväele 50 000 maismaarobotit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis kaitseministeeriumile ja relvajõudude peastaabile korralduse varustada sõjaväge 2026. aastal 50 000 maapealse robotplatvormiga.

"Ukraina kaitseministril ja peastaabil on ülesanne – vähemalt 50 000 UGV-d (mehitamata maismaasõidukit) sel aastal. Kõik peavad mõistma: see puudutab elude päästmist. Logistika rindel, haavatute evakueerimine, lahinguülesanded – UGV-de kasutamine laieneb praegu kõige kiiremas tempos. Ja just nii peabki olema," rääkis Zelenski.

Zelenski ütles, et pidas esmaspäeval relvajõudude ülemjuhataja staabi koosoleku, kus maapealsed robotplatvormid olid arutelu keskne teema. Ta nimetas neid "järgmiseks suureks sammuks" Ukraina kaitses.

Zelenski rõhutas, et tootmise ja tarne mahtusid tuleb suurendada, märkides, et selleks aastaks lepingutega kaetud maht on juba enam kui kaks korda suurem kui eelmisel aastal.