Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist

Välismaa
Tuapse naftamahutid
Tuapse naftamahutid Autor/allikas: Telegram/ExilenovaPlus
Välismaa

Ukraina ründas ööl vastu teisipäeva droonidega Venemaal Tuapses asuvaid naftahoidlaid, mis olid veel eelmise rünnaku tõttu leekides. Ukraina varustab sõjaväge 2026. aastal 50 000 maapealse robotplatvormiga.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 28. aprillil kell 12.30:

- Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 123 Vene ründedroonist 95;

- Meedia: Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist;

- Zelenski andis korralduse tarnida sel aastal sõjaväele 50 000 maismaarobotit;

- Ukraina droonid hävitasid Vovtšanski lähedal Venemaa sõidukeid;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit.

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist

Ukraina droonid ööl vastu teisipäeva Venemaal Tuapses asuvaid naftahoidlaid ajal, mil eelmiste rünnakute tekitatud tulekahjusid polnud veel suudetud kustutada. Rünnakut kinnitas Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse ülem Robert "Magyar" Brovdi.

Tuapse on viimastel päevadel sattunud tihedate rünnakute alla. 16. ja 20. aprillil rünnati sealset naftatöötlemistehast, kus põlengud kestavad juba mitmendat päeva.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel hävis 20. aprilli rünnakus 24 naftamahutit ning veel neli said kahjustada. 16. aprilli esimesest rünnakust süttinud põleng suudeti küll kontrolli alla saada, kuid teine rünnak süütas tehase uuesti ja muutis olukorra tunduvalt halvemaks. Sestpeale on leegid seal lakkamatult lõõmanud.

Kohalike elanike sotsiaalmeedias jagatud videotest on näha tehase kohal kõrguvat suurt suitsusammast ning vihma, mis kattis pinnad musta kihiga ja jättis maha tumedad lombid.

Kohalikud võimud tunnistasid keskkonnamõjusid alles 23. aprillil, teatades, et atmosfääri on paiskunud suures koguses põlemisjääke, ning kutsusid elanikke üles viibima õues võimalikult vähe.

Krasnodari krai operatiivstaabi teatel puhkes tehases pärast teisipäevast rünnakut tulekahju, mille põhjuseks nimetati droonirusude allakukkumist. Staabi kinnitusel inimohvreid ei olnud.

Venemaa kaitseministeerium teatas teisipäeval, et riigi õhutõrje hävitas mitme Lõuna-Venemaa piirkonna ja okupeeritud Krimmi kohal 186 Ukraina drooni.

Väljaandel Kyiv Independent ei õnnestunud neid väiteid sõltumatult kinnitada.

Tuapse asub Ukrainast, täpsemalt okupeeritud Krimmi kagurannikust ligikaudu 233 kilomeetri kaugusel ning Ukraina kontrolli all olevast territooriumist Zaporižžja linna lähedal umbes 500 kilomeetri kaugusel.

Ukraina ründab järjepidevalt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel, eesmärgiga vähendada Moskva suutlikkust jätkata sõda Ukraina vastu.

Kiiev peab energiarajatisi legitiimseteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna need varustavad Kremli sõjamasinat kütusega ja tagavad selle rahastuse.

Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas, et ööl vastu pühapäeva ründasid droonid ka Venemaal Jaroslavli linnas asuvat naftatöötlemistehast ja mitut sihtmärki Venemaa okupeeritud aladel.

Zelenski andis korralduse tarnida sel aastal sõjaväele 50 000 maismaarobotit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis kaitseministeeriumile ja relvajõudude peastaabile korralduse varustada sõjaväge 2026. aastal 50 000 maapealse robotplatvormiga.

"Ukraina kaitseministril ja peastaabil on ülesanne – vähemalt 50 000 UGV-d (mehitamata maismaasõidukit) sel aastal. Kõik peavad mõistma: see puudutab elude päästmist. Logistika rindel, haavatute evakueerimine, lahinguülesanded – UGV-de kasutamine laieneb praegu kõige kiiremas tempos. Ja just nii peabki olema," rääkis Zelenski.

Zelenski ütles, et pidas esmaspäeval relvajõudude ülemjuhataja staabi koosoleku, kus maapealsed robotplatvormid olid arutelu keskne teema. Ta nimetas neid "järgmiseks suureks sammuks" Ukraina kaitses.

Zelenski rõhutas, et tootmise ja tarne mahtusid tuleb suurendada, märkides, et selleks aastaks lepingutega kaetud maht on juba enam kui kaks korda suurem kui eelmisel aastal.

Ukraina droonid hävitasid Vovtšanski lähedal Venemaa sõidukeid

Ukraina relvajõudude mehitamata õhusõidukite pataljoni sõdurid hävitasid Vovtšanski piirkonnas üheksa Venemaa ATV maastikusõidukit.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel avaldas brigaad internetis ka vastava video.

"Surmasõit venelastele Vovtšanski suunal," seisis postituses.

Sõjaväelaste sõnul uskusid sissetungijad ekslikult, et sõidukid annavad neile lahinguväljal kiiruseelise. Ukraina droonid osutusid aga kiiremaks.

"Tulemuseks oli üheksa põlenud sõidukit ja likvideeritud vaenlase jalavägi," lisati teadaandes.

Ukraina kaitsejõud hävitasid samal ajal ka Venemaa varjendeid rinde Kupjanski lõigul.

Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 123 Vene ründedroonist 95

Ukraina õhukaitse hävitas ööl vastu teisipäeva riiki rünnanud 123 Vene ründedroonist 95, teatas Ukraina õhujõudude pressiteenistus.

Teate kohaselt tabasid ülejäänud droonid sihtmärke 16 paigas.

Ukraina relvajõudude peastaap, et esmaspäeval oli 226 lahingkokkupõrget.

"Vaenlane korraldas eile 76 õhurünnakut, heites 247 juhitavat lennukipommi. Lisaks sellele kasutas 6251 kamikaze-drooni ja tulistas 2283 korda asulaid ja meie üksuste positsioone, seal hulgas 34 korda mitmikraketiheitjatest," teatas peastaap.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril: 

- elavjõud umbes 1 327 640(+1180);

- tankid 11 892 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 24 483 (+16);

- suurtükisüsteemid 40 771 (+34);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1755 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1354 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 260 258 (+1039) ;

- tiibraketid 4579 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 91 986 (+276);

- eritehnika 4141 (+5);

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent

