Galerii: kultuuriasutused tegid Tartus õppekäikude toetuseks häppeningi

Muuseumide, teatrite ja teiste kultuuriasutuste esindajad korraldasid keskpäeval Tartus haridus- ja teadusministeeriumi ees häppeningi. Õppekäikude toetuseks korraldatud aktsiooni kogunes uudistama mõnikümmend inimest.

Häppeningi käigus juhtisid kultuuriasutuste töötajad muuseumitunni vormis tähelepanu, et koolide õppekäikudega on oluline jätkata.

Häppeningi koordineerisid Eesti Muuseumiühing ja Eesti Etendusasutuste Liit.

Kaasa lõid mitmed muuseumid, teatrid ja teised kultuuriasutused üle Eesti: Eesti Maaelumuuseumid, Tartu mänguasjamuuseum, Rahvusteater Vanemuine, Ugala teater, Sõltumatu Tantsu Lava, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Tervisemuuseum, Südalinna teater, Eesti Kunstimuuseum, Rahvusooper Estonia, Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Eesti Meremuuseum ja TYPA trüki- ja paberikunstikeskus