Hiina elektrisõidukite tootja BYD kasum kukkus poole võrra

Hiina automess Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina elektrisõidukite tootja BYD kasum kukkus esimeses kvartalis poole võrra.

Ettevõtte puhaskasum oli esimeses kvartalis ligi 600 miljonit dollarit, mis on 55 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

Hiinas hakkas aasta alguses elektrisõidukite müük aeglustuma, sest riiklikke toetusi vähendatakse. Märtsis hakkas nõudlus taas paranema, samal ajal kui konkurents kasvab samuti.

Iraani sõja tõttu kasvab ka Euroopas elektrisõidukite müük ja BYD laieneb nüüd agressiivselt välisturgudele, kus kasumimarginaalid on suuremad. Euroopa autotööstuse organisatsiooni Acea andmetel kasvas BYD-i turuosa umbes kahe protsendini.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo