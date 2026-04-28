Hiina elektrisõidukite tootja BYD kasum kukkus poole võrra

Ettevõtte puhaskasum oli esimeses kvartalis ligi 600 miljonit dollarit, mis on 55 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

Hiinas hakkas aasta alguses elektrisõidukite müük aeglustuma, sest riiklikke toetusi vähendatakse. Märtsis hakkas nõudlus taas paranema, samal ajal kui konkurents kasvab samuti.

Iraani sõja tõttu kasvab ka Euroopas elektrisõidukite müük ja BYD laieneb nüüd agressiivselt välisturgudele, kus kasumimarginaalid on suuremad. Euroopa autotööstuse organisatsiooni Acea andmetel kasvas BYD-i turuosa umbes kahe protsendini.