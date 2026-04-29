Luure: Venemaa valmistub sel aastal värbama tuhandeid välisvõitlejaid

Alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aastal on Venemaa värvanud välisvõitlejaid arenguriikidest, sageli lubadustega kõrgest palgast, hüvedest ja Venemaa kodakondsusest. Samuti on dokumenteeritud juhtumeid, kus värbamisel on kasutatud sundi ja survet.

Luureraport viitab sellele, et Kreml keskendub peamiselt Kesk-Aasia riikide kodanikele, sealhulgas Kasahstani, Kõrgõzstani, Usbekistani ja Tadžikistani kodanikele.

HUR-i andmetel jätkab Venemaa värbamise suurendamist ka Aasia ja Aafrika arenguriikidest, keskendudes näiteks Bangladeshile, Tšaadile, Sudaanile ja Burundile.

Väidetavalt on Moskva andnud värbamisametnikele konkreetsed eesmärgid, mille kohaselt peaksid välisvõitlejad moodustama sõltuvalt rindepiirkonnast 0,5–3,5 protsenti üksuste koosseisust.

Sõjavangide kohtlemise koordineerimiskeskuse andmetel on Ukraina 30. märtsi seisuga tuvastanud 27 407 välismaalast, kes võitlevad Venemaa poolel sõjas Ukraina vastu – novembris oli see arv üle 18 000. Värbamine on toimunud vähemalt 135 riigist.

Märtsis teatas keskus, et ligi pooled tuvastatud välisvõitlejatest pärinesid Aasiast, kuid värvatuid on leitud ka Euroopa Liidu liikmesriikidest, sealhulgas Itaaliast.

Kuigi värbamistegevuse täielikku ulatust ei ole võimalik sõltumatult kontrollida, tuvastas Venemaa sõltumatu väljaande Important Stories 2025. aasta aprilli uurimus enam kui 1500 välisvõitlejat 48 riigist, kes olid liitunud Venemaa armeega.

Ukraina välisminister Andrii Sõbiha ütles veebruaris, et vähemalt 1780 erinevate Aafrika riikide kodanikku võitleb Venemaa poolel.

Suurim välisvägede panustaja Venemaa sõjategevusse on jätkuvalt Põhja-Korea, kes on varem saatnud umbes 12 000 sõdurit, et toetada Venemaa juhitud vastupealetungi Kurski oblastis.