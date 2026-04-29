Luure: Venemaa valmistub sel aastal värbama tuhandeid välisvõitlejaid

Välismaa
Üks Kurskis väidetavalt vangi langenud Põhja-Korea sõduritest.
Üks Kurskis väidetavalt vangi langenud Põhja-Korea sõduritest. Autor/allikas: Volodõmõr Zelenski/X
Välismaa

Moskva valmistub 2026. aastal värbama vähemalt 18 500 välismaalast Venemaa relvajõududesse, teatas Ukraina sõjaväeluure (HUR).

Alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aastal on Venemaa värvanud välisvõitlejaid arenguriikidest, sageli lubadustega kõrgest palgast, hüvedest ja Venemaa kodakondsusest. Samuti on dokumenteeritud juhtumeid, kus värbamisel on kasutatud sundi ja survet.

Luureraport viitab sellele, et Kreml keskendub peamiselt Kesk-Aasia riikide kodanikele, sealhulgas Kasahstani, Kõrgõzstani, Usbekistani ja Tadžikistani kodanikele.

HUR-i andmetel jätkab Venemaa värbamise suurendamist ka Aasia ja Aafrika arenguriikidest, keskendudes näiteks Bangladeshile, Tšaadile, Sudaanile ja Burundile.

Väidetavalt on Moskva andnud värbamisametnikele konkreetsed eesmärgid, mille kohaselt peaksid välisvõitlejad moodustama sõltuvalt rindepiirkonnast 0,5–3,5 protsenti üksuste koosseisust.

Sõjavangide kohtlemise koordineerimiskeskuse andmetel on Ukraina 30. märtsi seisuga tuvastanud 27 407 välismaalast, kes võitlevad Venemaa poolel sõjas Ukraina vastu – novembris oli see arv üle 18 000. Värbamine on toimunud vähemalt 135 riigist.

Märtsis teatas keskus, et ligi pooled tuvastatud välisvõitlejatest pärinesid Aasiast, kuid värvatuid on leitud ka Euroopa Liidu liikmesriikidest, sealhulgas Itaaliast.

Kuigi värbamistegevuse täielikku ulatust ei ole võimalik sõltumatult kontrollida, tuvastas Venemaa sõltumatu väljaande Important Stories 2025. aasta aprilli uurimus enam kui 1500 välisvõitlejat 48 riigist, kes olid liitunud Venemaa armeega.

Ukraina välisminister Andrii Sõbiha ütles veebruaris, et vähemalt 1780 erinevate Aafrika riikide kodanikku võitleb Venemaa poolel.

Suurim välisvägede panustaja Venemaa sõjategevusse on jätkuvalt Põhja-Korea, kes on varem saatnud umbes 12 000 sõdurit, et toetada Venemaa juhitud vastupealetungi Kurski oblastis.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

28.04

Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

28.04

Trump kuningas Charlesile: USA-l pole brittidest lähedasemaid sõpru

28.04

Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

28.04

ETV spordisaade, 28. aprill

28.04

FBI endisele peadirektorile esitati süüdistus Trumpi ähvardamises

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Ukraina endine peaminister ERR-ile: Vene agressiooni eest vastutab ka Hiina

28.04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.04

Karis: Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea

28.04

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

28.04

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

28.04

Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

28.04

WSJ: Iraan on kuhjuva toornafta tõttu hädas

28.04

Kreml üritab tänavu Moskvas 9. mai paraadi korraldada

27.04

Tehisintellekt on võtnud tõlkijatelt töö

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust

28.04

Iraani füüsikud näevad kosmilise vaikuse taga tsivilisatsiooni kiiret lõppu

28.04

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

ilmateade

loe: sport

00:11

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

28.04

Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

28.04

Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

28.04

ETV spordisaade, 28. aprill

loe: kultuur

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Eesti Kunstiakadeemias algas iga-aastane hindamismaraton

28.04

Galerii: kultuuriasutused korraldasid Tartus õppekäikude toetuseks meeleavalduse Uuendatud

28.04

Varem Sõpruse all tegutsenud Kai kino jätkab iseseisva asutusena

loe: eeter

28.04

Margus Kiiver: maratoni finišis mind tabanud infarkt oli väga karm üllatus

28.04

Petersoo: kalli ja maitsva spargli saab toidus otsast lõpuni ära kasutada

28.04

Elina Netšajeva: mu negatiivsed mõtted viisid südame rütmihäireteni

28.04

Arhitekt Liis Tarbe: kuur on rikka elu tunnistus

Raadiouudised

28.04

Tartus kogunesid kultuuriasutused üle Eesti kultuurihariduse toetuseks protestile

28.04

Vaatamata suurele küttimismahule hindab riik Saaremaad suureks sigade aafrika katku ohuga piirkonnaks

28.04

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

28.04

Lätis ei vaibu tipp-poliitikute lennureisidega seotud skandaalid

28.04

Eesti Raudtee korrastab tänavu 100 raudtee ülekäigukohta üle Eesti

28.04

Eestis tekitavad Karise väljaütlemised eriarvamusi

28.04

Tallinnas asuva Kai kunstikeskuse kino hakkab tegutsema iseseisvalt

28.04

Päevakaja (28.04.2026 18:00:00)

28.04

Raadiouudised (28.04.2026 15:00:00)

28.04

Raadiouudised (28.04.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo