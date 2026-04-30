Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis

Ukraina pikamaaraketi Flamingo start. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuvale lõhkeainetehasele, kus sotsiaalmeedias levivate teadete kohaselt kuuldi plahvatusi.

Nižni Novgorodi oblastis Dzeržinskis tabasid Ukraina droonid Sverdlovi lõhkeainetehast, teatas Venemaa sõltumatu uudistekanal Astra, viidates kohalikele elanikele.

Dzeržinskis kõlasid esialgu sireenid, mille järel elanikud teatasid plahvatustest linna erinevates piirkondades. Regioonis anti õhuhäire. Nižni Novgorodi lennujaam on kehtestanud ajutised piirangud – see ei võta lende vastu ega saa ka lennukid startida.

Rünnaku tagajärgede kohta pole veel ametlikku teavet.

Dzeržinsk asub umbes 770 kilomeetri kaugusel Ukraina kirdepiirist Venemaaga.

Riigile kuuluv tehas on lahutamatu osa Venemaa kaitsesektorist, tootes laskemoona, lõhkeaineid ja tööstuskemikaale sõjaks Ukraina vastu.

The Kyiv Independent ei suutnud väidetele iseseisvalt kohe kinnitust saada.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist infrastruktuuri sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet jätkata sõda Ukraina vastu.

Ukraina rünnak Permi naftarajatisele põhjustas suure tulekahju

Ukraina kaitseväe kolmapäeval korraldatud õhurünnak Venemaal Permis asuvale naftarajatisele põhjustas tõsise tulekahju, selgus kolmapäeval avaldatud  satelliidipiltidelt.

Raadio Vabaduse venekeelne toimetus avaldas ettevõtte Planet Labs satelliidipildid, mis näitavad rünnaku tagajärgi. Fotodelt on näha, et põleng haaras korraga kaks kütusemahutit.

Samal ajal jagas Telegrami kanal Exilenova+ uusi kaadreid tulekahjust Permi lineaarses tootmis- ja dispetšerjaamas, kus leegid muutusid üha suuremaks. Oletati, et seal võib plahvatada veel üks naftatooteid täis mahuti.

Väärib märkimist, et kahjustada saanud Permi rajatis kuulub Venemaa aktsiaseltsile Transneft. See on agressorriigi peamise naftatranspordisüsteemi oluline sõlm.

Ukraina julgeolekuteenistuse droonid tabasid öösel vastu 29. aprilli Permi linna lähedal paiknevat naftarajatist, mis asub Ukrainast enam kui 1500 kilomeetri kaugusel.

Päev varem langes taas rünnaku alla Tuapse naftatöötlemistehas. Seal puhkes võimas tulekahju ning kohalikud võimud rääkisid ümbruskonna elanike evakueerimisest. Tulekahju suits ulatus peaaegu 400 kilomeetri kaugusele. Suitsupilv kattis korraga mitu Venemaa linna, sealhulgas Stavropoli ja Armaviri taeva.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, RBK-Ukraina, BNS

