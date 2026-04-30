Pangad keelduvad terrorismiohule viidates erakonnale Koos konto avamisest

Erakonna Koos aktivistid kohtumaja ees Aivo Petersoni toetamas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Erakond Koos pöördus eelmine nädal valimiskomisjoni poole murega, et neil ei õnnestu avada pangakontot ning sama murega pöörduti nüüd ka Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) poole. Pankade vastustest selgub, et konto avamisest keeldutakse, viidates terrorismi- ja rahapesu ohu tõkestamisele.

Eelmisel nädalal saatis erakond Koos vabariigi valimiskomisjonile kirja, et neil ei ole õnnestunud avada pangakontot Eestis tegutsevates krediidiasutustes. See tähendab erakonna juhatuse liikme Igor Hopi sõnul aga, et neil pole võimalik ka valimisnimekirja esitamiseks vajalikku kautsjon esitada.

Nüüd pöördus Koos ka ERJK poole, sest konto puudumisel on erakonnal enda sõnul raske ka oma rahalist käivet kajastada.

"Erakond on ajavahemikus 2023 kuni 2026 korduvalt pöördunud Eestis tegutsevate krediidiasutuste poole eesmärgiga avada arvelduskonto, kuid on saanud mitmelt suuremalt pangalt keeldumise," kirjutas Hopp.

Hopp jagas ERR-iga erakonna meilivahetusi pankadega, millest selgub, et erakonnal pole kontot lubanud avada nii Luminor, LHV, Swedbank, Citadele kui ka Coop pank.

Konto avamisest keeldunud vastustes tõid krediidiasutused läbivalt samasuguseid põhjendusi, viidates krediidiasutuste riskipoliitikale ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetele.

Erakonna sõnul sooviks nad kõiki erakondadele seotud rahaandmeid jagada aga senised pankade vastused tekitavad neis küsimuse, kas kõikidel Eesti erakondadel on praktikas oma maailmavaate elluviimiseks võrdsed võimalused, kirjutas Hopp ERJK-le.

Eestis on veel neli krediidiasutust, kelle poole Koos pöördunud veel pole. Hopp kinnitas ERR-ile, et ka nende poole kavatsetakse konto avamiseks pöörduda.

Kui ka järeljäänud pangad peaks erakonna taotlusest keelduma, plaanib Koos küsida õiguskantsleri arvamust, sest nende hinnangul oleks selline konto avamisest keeldumine vastuolus põhiseadusest tuleneva poliitilise vabaduse põhimõttega.

