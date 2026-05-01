Ukraina ründas taas Tuapse sadamat

Välismaa
Päästeauto Tuapse sadamasse sõitmas.
Päästeauto Tuapse sadamasse sõitmas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vene ametivõimude teatel ründasid Ukraina droonid Tuapse mereterminali, põhjustades tulekahju.

Reede õhtul ründasid Tuapse mereterminali taas Ukraina droonid, mille tagajärjel puhkes tulekahju, teatas Krasnodari krai töörühm.

See on neljas Ukraina droonirünnak meresadamale viimase kahe nädala jooksul. Hädaolukordade keskuse andmetel keegi vigastada ei saanud. Tulekahju kustutamisel osaleb 128 inimest ja 41 seadmeühikut.

Viimase kahe nädala jooksul on tehtud pingutusi Tuapse naftatöötlemistehases puhkenud ulatusliku tulekahju kustutamiseks, mis puhkes pärast kolme Ukraina droonirünnakut. Linn teatas keskkonnakatastroofist, mille tagajärjel sadas "õlivihma" ja merre tekkis naftareostus.

Aprillis tabas Tuapset mitu droonirünnakut, sealhulgas sadama- ja naftataristu pihta.

Vene väed ründasid Odessat

Reede õhtul ründasid Vene väed Odessa oblastis Izmaili rajoonis asuvat sadama infrastruktuuri.

"Vaenlane algatas Izmaili rajooni sadama infrastruktuurile õhurünnaku. Riiklik hädaolukordade teenistus kustutas tulekahjud kiiresti," teatas Izmaili rajooni riiklik administratsioon.

Esialgsetel andmetel inimohvreid ega vigastatuid pole.

Samuti tabasid Venemaa ründedroonid Odessa linnas kahte mitmekorruselist elamut, põhjustades tulekahjusid, teatas Odessa linna sõjaväevalitsuse ja Ukraina õhujõudude juht Serhii Lõsak.

"Vaenlane on meie linna taas rünnanud. 16. korrusel tuvastati tulekahju. Samuti sai pihta teine ​​kõrghoone – tulekahju puhkes 11. ja 12. korrusel. Kõik päästeteenistused on juba kohapeal. Kontrollime praegu teavet inimohvrite ja kahju ulatuse kohta," kirjutas Lõsak Telegramis.

Podoljaki sõnul on Ukraina valmis läbirääkimiste taasalustamiseks

Ukraina on valmis dialoogiks ja aktiivsete läbirääkimiste taasalustamiseks Venemaaga Ühendriikide vahendusel, ütles neljapäeval presidendikantselei nõunik Mõhhailo Podoljak intervjuus väljaandele Novyna, mida vahendas uudisteagentuur Unian.

Podoljaki sõnul on protsessi kaasatud rahvusvahelised vahendajad ja eelkõige USA administratsioon, mis osaleb erinevatel diplomaatilistel suundadel. Seetõttu ootab Ukraina Ameerika delegatsiooni saabumist, kuid vaatamata organisatoorsetele ettevalmistustele ei ole visiidi kuupäeva veel paika pandud. See sõltub arengutest Lähis-Idas.

"Ukraina on igal ajal valmis aktiivseteks nii-öelda näost näkku läbirääkimisteks. Ootame Ameerika läbirääkimiste rühma Kiievisse ja organisatoorselt on kõik valmis. Kuid see tundub imelik, kui vahendajad tulevad Moskvasse ja söövad seal tšeburekke või hatšapurit, aga ei tule riiki, mis end kaitseb," rääkis Podoljak.

Ametnik kinnitas, et täieulatuslik läbirääkimiste protsess Ukraina ja Venemaa vahel on praegu pausil.

"Ainus suund, kus kontaktid jätkuvad, on humanitaarvaldkond, eelkõige vangide vahetus," lisas nõunik.

President Volodõmõr Zelenski ütles enne seda, et Ukraina ja USA meeskonnad hoiavad pidevalt üleval dialoogi kolmepoolsete kohtumiste taasalustamise osas Venemaaga, mille eesmärk on otsida võimalusi sõja lõpetamiseks. Ukraina loodab sõja lõpetamisele suunatud diplomaatiliste jõupingutuste taasalustamisele.

Zelenski: Ukraina loob süsteemi Vene viljaveo varilaevastiku vastu võitlemiseks

Ukraina arendab süsteemi Venemaa viljaveo varilaevastiku vastu võitlemiseks, teatas neljapäeval president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnu vahendas uudistekanal Ukrinform.

Ukrinformi informatsiooni kohaselt tegi Zelenski sellekohase avalduse pärast seda, kui välisminister Andri Sõbiha oli andnud ülevaate Ukraina sanktsioonide ühtlustamisest rahvusvaheliste partnerite omadega, et võidelda Venemaa teravilja ja nafta varilaevastiku vastu.

"Oluline on see, et meie tööd partneritega on intensiivistatud sanktsioonide ühtlustamiseks. Ukraina sanktsioonid partnerite jurisdiktsioonides ja partnerite sanktsioonid meie jurisdiktsioonis. Ukraina välisminister Andri Sõbiha andis nendest ja teistest kontaktidest aru," rääkis president.

"Eelkõige töötame süstemaatilisemalt Venemaa teravilja varilaevastikuga ehk laevadega, mida kasutatakse Ukraina ajutiselt okupeeritud aladelt varastatud teravilja transportimiseks. Viimastel päevadel on sellise varastatud teravilja osas olnud tundlik Iisraeli suund ja meie diplomaadid on koos peaprokuratuuriga asjakohaste jõupingutustega liitunud," jätkas riigipea.

"Me ehitame süsteemi teravilja varilaevastiku vastu võitlemiseks samamoodi nagu nafta puhul," lisas Zelenski.

President arutas välisministriga ka Euroopa poliitika prioriteete ja rõhutas vajadust tugevate diplomaatiliste tulemuste järele mais.

Lisaks langetati personaliotsuseid välisministeeriumis ja diplomaatilises korpuses. Ukraina juhtkond koordineeris samuti seisukohti rahvusvahelistes organisatsioonides hääletamiseks rahu ja Ukraina huvides.

Ukrinformi andmetel võttis Euroopa Liit ühendust Iisraeli välisministeeriumiga seoses teadetega, et Venemaa varilaevastiku laev laadib Haifa sadamas maha varastatud Ukraina teravilja ja hoiatas, et võib kehtestada sanktsioonid neile, kes aitavad rahastada Venemaa sõda.

Sõbiha teatas juba päev varem, et Ukraina asub Venemaa viljaveo varilaevastiku ja selle kaasaaitajate vastu tegutsema kõikides geograafilistes piirkondades.

Ukraina välisministeeriumi juht viitas andmetele, mis näitavad, et ainuüksi tänavu jaanuarist aprillini tegid Venemaa viljaveo varilaevastiku 25 alust umbes 50 reisi ajutiselt okupeeritud aladel asuvatest suletud Ukraina sadamatest kolmandate riikide sadamatesse. Enamik neist reisidest tehti ebaseaduslike viljasaadetiste transportimiseks.

Sõbiha märkis, et sel perioodil eksporditi Ukraina okupeeritud aladelt üle 850 000 tonni vilja. Üle 50 protsendi kogumahust veeti ebaseaduslikult välja ainuüksi ühest suletud sadamast Sevastopolis. Samas kui veel 13 protsenti saadeti Aasovi mere ääres asuvatest Mariupoli ja Berdjanski sadamatest.

"Me teame neid laevu, ettevõtteid, omanikke ja muid üksikasju. Me näeme, kuidas Venemaa püüab vastutusest hoiduda, lülitades välja transpondreid, võltsides koordinaate ja tehes ümberlaadimisi laevalt laevale, et varjata varastatud Ukraina vilja ebaseaduslikku müüki. Me ei lase sel niisama jääda," rõhutas Sõbiha.

Minister lisas, et Ukraina on järjepidevalt tõstatanud Musta ja Aasovi mere suletud meresadamate küsimust Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO). Eelkõige kutsus IMO assamblee 4. detsembri 2023. aasta resolutsioon liikmesriike üles teavitama oma laevu, laevaomanikke, laevaoperaatoreid ja kindlustusmaaklereid vajadusest hoiduda suletud meresadamate režiimi rikkumisest ning viima läbi uurimisi selle režiimi väidetavate rikkumiste osas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BBC, BNS

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo