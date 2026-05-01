Sotsiaaldemokraadid nõuavad tuumajaama rajamise otsustusõigust riigikogule

Sotside fraktsiooni liige Jaak Aab selgitas, et nii suure riskiga rajatise puhul ei piisa vaid ametkondlikust loamenetlusest ning eeskuju tuleks võtta Soomest.

Praegune eelnõu jätab parlamendi kõrvale

Aabi sõnul puudub valitsuse esitatud eelnõus riigikogul otsustusprotsessis igasugune roll. Praeguse kava kohaselt annaks pärast asukoha eriplaneeringu valmimist pädev asutus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) oma eelhinnangu, valitsus kujundaks seisukoha ning seejärel liiguks protsess juba tavapärastesse ehitus- ja käitamisloa menetlustesse.

Sotsiaaldemokraatide ettepanek aga nõuab, et valitsus tooks eelhinnangu ja eriplaneeringu detailse lahenduse riigikogu ette, kes langetaks ehitamise osas lõpliku "jah" või "ei" otsuse.

"Sellise suure otsuse ja nii suurte riskidega otsuse puhul ei ole see kuidagi vastuvõetav," rõhutas Aab , viidates asjaolule, et rahvaesindajad on praegu otsustusringist välja jäetud.

Ta tõi positiivseks eeskujuks Soome, kus vaatamata pikale tuumaenergia kasutamise ajaloole teeb parlament iga uue jaama rajamise kohta eraldi otsuse.

Aab meenutas, et kui riigikogu võttis 2024. aasta juunis vastu otsuse tuumaenergia kasutuselevõtu toetamise kohta, nägi seletuskiri ette, et just loodava tuumaohutuse seadusega tuleb paika panna parlamendi roll otsustusprotsessis. Samuti nõudis toonane otsus, et energiamajanduse arengukavas (ENMAK 2035) hinnataks tuumaenergia vajadust ja mõjusid.

Aabi sõnul ei ole seda aga tehtud. Arengukavas on tuumaenergiat mainitud vaid põgusalt kui üht võimalikku juhitavat energiaallikat tulevikus, mistõttu vajab kogu protsess laiemat parlamentaarset kontrolli.

Kas tuumajaam võiks minna rahvahääletusele?

Kommenteerides EKRE esindajate nõudmist eelnõu esimesel lugemisel riigikogus panna tuumajaama ehitus rahvahääletusele, ütles Aab, et ta põhimõtteliselt toetaks ka sellist lahendust, kui küsimuse all on tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis laiemalt.

Konkreetse jaama ehituse rahvahääletusele panemist peab ta praeguses faasis aga keeruliseks, sest esialgu puudub piisav teave rajatise täpse maksumuse ja selle kohta, kuidas see Eesti energeetikapilti sobitub.

Aab viitas rahvusvahelisele praktikale, märkides, et kuigi Leedus ja Saksamaal on rahvahääletused tuumaenergiale pidurit tõmmanud, siis Šveitsis toetas rahvas referendumil väiksemate mooduljaamade kasutuselevõttu kaugkütte tootmiseks.

"Kui riigikogu peab vajalikuks referendumi korraldamist, siis me kindlasti seda toetame," kinnitas Aab, kuid lisas, et sotsiaaldemokraatide esmane prioriteet on praegu tuua protsessi kõige kaalukam otsustuskoht valitsuse kabinetist riigikogu suurde saali.