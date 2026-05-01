Laupäeval tuleb sooja kuni 22 kraadi

Laupäeval püsib Eesti põhjapoolse madalrõhuala ja lõunapoolse kõrgrõhuala piiril ning Läänemerd ja Baltimaid jääb katma soe õhumass. Taevas on enamasti selge ja öösel võib kohati tekkida udu.

Öö vastu laupäeva tuleb selge ja vähese pilvisusega ja sajuta ning paiguti udutab. Puhub edela-, lõunarannikul ka läänetuul 3 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Laupäeva hommik tervitab meid päikesepaistelise ilmaga. Tuul puhub edelast ja läänest, Ida-Eestis ka lõunast 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis ja õhusoe jääb vahemikku 7 kuni 10 kraadi.

Ja ka päev püsib kõikjal päikseline, tuul puhub mõõdukalt edelast ja läänest. ning sooja on 15 kuni 22, rannikul kohati 10 kraadi.

Ilm pühapäeval ja esmaspäeval tuleb üpris sarnane. Öösel on sooja 4 kuni 10, päeval 13 kuni 19 kraadi, Lõuna-Eestis on mõned kraadid soojem, rannikul endiselt mitu kraadi jahedam. Ja mõlemad päevad toovad mitmele poole hoovihma, esmaspäeval on ka äikesevõimalus ja tihedamalt sajab Põhja-Eestis.

Teisipäev tuleb vahelduseks sajuta, aga päev pisut jahedam. Kolmapäeval langeb öine keskmine õhusoe kõigest kahele kraadile, päeval on 10 kuni 16 kraadi. Hommikul sajab kohati Kagu-Eestis, õhtul juba mitmel pool.