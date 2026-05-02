Peruu uurib inimkaubandust kodanike saatmiseks Vene sõjaväkke

Purustused Odessas Autor/allikas: SCANPIX/Nina Liashonok/Ukrinform via ZUMA Press Wire
Peruu prokuratuur teatas reedel, et uurib väidetavat inimkaubanduse võrgustikku, mis pakkus peruulastele Venemaal libatöökohti, et neid seejärel sundida osalema Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu.

Peruu peaprokuratuuri avalduse kohaselt värvati isikuid, sealhulgas endisi sõjaväelasi ja politseinikke, väidetavalt sotsiaalmeedia kaudu petlike pakkumistega hästitasustatud tööle turvatöötajatena ja muudele ametikohtadele Venemaal.

Politseile edastatud teabe kohaselt viidi ohvrid väidetavalt Venemaale ning sunniti neid võõral maal osalema Venemaa ja Ukraina vahelise relvakonflikti lahingutegevuses, seisis avalduses.

Prokuratuur algatas kohe uurimise väidetavate inimkaubanduse ja raskendavatel asjaoludel toime pandud inimkaubanduskuritegude osas, lisati teates.
Kolmteist peruulast on Venemaa-Ukraina sõjas hukkunud, ütles ohvrite perekondade advokaat Percy Salinas telekanalile N.

Salinase sõnul on alates oktoobrist lubatud 2000 kuni 3000 dollari suurune kuupalk meelitanud Venemaale umbes 600 peruulast.

Peruu välisministeerium teatas, et palus Venemaa saatkonnalt teavet nende peruulaste asukoha kohta, kes on otsustanud teenida Vene relvajõududes.
Neljapäeval avaldatud teates tunnistas Moskva saatkond Limas, et peruulased on sõlminud lepinguid Venemaa relvajõududega liitumiseks. Kuid saatkonna sõnul tegid asjassepuutuvad isikud seda vabatahtlikult ja seaduslikult.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AFP/BNS

