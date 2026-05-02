Pankrotistunud USA lennufirma Spirit Airlines lõpetab tegevuse

Odavlennufirma, mis andis tööd tuhandetele inimestele, teatas, et on alustanud tegevuse kohest lõpetamist.

Ettevõtte veebisaidil avaldatud teate kohaselt on kõik lennud tühistatud ja klienditeenindus suletud.

"Oleme uhked oma üliodava ärimudeli mõju üle sektorile viimase 34 aasta jooksul ja lootsime teenindada reisijaid veel pikki aastaid," seisis teates.

Ettevõte andis klientidele teada, et nad võivad oodata raha tagastamist, kuid teiste lennufirmade lendude broneerimisel abi ei osutata.

Transpordiminister Sean Duffy sõnul saavad Spiriti lendudele pileti ostnud reisijad piiratud aja jooksul kasutada erihindu mitmetes teistes lennufirmades. Lisaks aitavad teised vedajad Spiriti pilootidel ja stjuardessidel kodulinnadesse naasta.

Oma avalduses märkis Duffy, et reisijad peaksid raha tagastamise küsimustes pöörduma oma krediitkaardiettevõtte või reisikindlustuse pakkuja poole.

USA president Donald Trumpi administratsioon kaalus rahahädas ettevõttele 500 miljoni dollari suuruse riikliku päästepaketi andmist, kuid kokkuleppeni ettevõttega ei jõutud.

Trump pakkus päästepaketi idee välja eelmisel nädalal, kui lennufirma oli Iraani sõjast tingitud lennukikütuse hindade tõusu tõttu sattunud vähem kui kahe aasta jooksul teist korda pankrotimenetlusse.

Veel reede pärastlõunal ütles Trump, et valitsus kaalub seda võimalust, ja tegi odavlennufirmale päästepaketiks "lõpliku pakkumise".

Spirit on olnud finantsraskustes alates COVID-19 pandeemiast. Ettevõtet koormavad kasvavad tegevuskulud ja suurenev võlg.

Kui ettevõte taotles 2024. aasta novembris pankrotikaitset, oli firma kahjumiks kogunenud enam kui 2,5 miljardit dollarit. Odavlennufirma taotles uuesti pankrotikaitset 2025. aasta augustis. Kohtudokumentide kohaselt oli ettevõttel tol ajal 8,1 miljardi dollari ulatuses võlgu ja 8,6 miljardi dollari väärtuses varasid.

Lennundusanalüütika ettevõtte Cirium andmetel oli Spiritil 1.–15. maini kavandatud 4119 siselendu, mis oleks pakkunud 809 638 istekohta.