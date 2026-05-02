Pankrotistunud USA lennufirma Spirit Airlines lõpetab tegevuse

Spirit Airlinesi lennukid Autor/allikas: SCANPIX/JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Pankrotistunud USA odavlennufirma Spirit Airlines teatas laupäeval tegevuse lõpetamisest. Ettevõttele sai kirstunaelaks Iraani sõja tõttu kasvanud kütusehinnad.

Odavlennufirma, mis andis tööd tuhandetele inimestele, teatas, et on alustanud tegevuse kohest lõpetamist. 

Ettevõtte veebisaidil avaldatud teate kohaselt on kõik lennud tühistatud ja klienditeenindus suletud.

"Oleme uhked oma üliodava ärimudeli mõju üle sektorile viimase 34 aasta jooksul ja lootsime teenindada reisijaid veel pikki aastaid," seisis teates.

Ettevõte andis klientidele teada, et nad võivad oodata raha tagastamist, kuid teiste lennufirmade lendude broneerimisel abi ei osutata.

Transpordiminister Sean Duffy sõnul saavad Spiriti lendudele pileti ostnud reisijad piiratud aja jooksul kasutada erihindu mitmetes teistes lennufirmades. Lisaks aitavad teised vedajad Spiriti pilootidel ja stjuardessidel kodulinnadesse naasta. 

Oma avalduses märkis Duffy, et reisijad peaksid raha tagastamise küsimustes pöörduma oma krediitkaardiettevõtte või reisikindlustuse pakkuja poole.

USA president Donald Trumpi administratsioon kaalus rahahädas ettevõttele 500 miljoni dollari suuruse riikliku päästepaketi andmist, kuid kokkuleppeni ettevõttega ei jõutud.

Trump pakkus päästepaketi idee välja eelmisel nädalal, kui lennufirma oli Iraani sõjast tingitud lennukikütuse hindade tõusu tõttu sattunud vähem kui kahe aasta jooksul teist korda pankrotimenetlusse.

Veel reede pärastlõunal ütles Trump, et valitsus kaalub seda võimalust, ja tegi odavlennufirmale päästepaketiks "lõpliku pakkumise".

Spirit on olnud finantsraskustes alates COVID-19 pandeemiast. Ettevõtet koormavad kasvavad tegevuskulud ja suurenev võlg.

Kui ettevõte taotles 2024. aasta novembris pankrotikaitset, oli firma kahjumiks kogunenud enam kui 2,5 miljardit dollarit. Odavlennufirma taotles uuesti pankrotikaitset 2025. aasta augustis. Kohtudokumentide kohaselt oli ettevõttel tol ajal 8,1 miljardi dollari ulatuses võlgu ja 8,6 miljardi dollari väärtuses varasid.

Lennundusanalüütika ettevõtte Cirium andmetel oli Spiritil 1.–15. maini kavandatud 4119 siselendu, mis oleks pakkunud 809 638 istekohta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AP, Reuters

viimased uudised

17:05

Pankrotistunud USA lennufirma Spirit Airlines lõpetab tegevuse

16:44

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

16:33

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

16:25

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga

15:44

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

15:18

FT: USA hoiatas Euroopat relvatarnete viibimise eest

15:15

Eesti pararatturid suutsid end MK-etapil Belgias hästi realiseerida

14:36

Ingrid Neeli jaoks katkes Florida turniir poolfinaalis

14:21

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

14:16

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:50

USA viib Saksamaalt välja 5000 sõdurit peale Merzi Iraani sõja kriitikat Uuendatud

01.05

Avaliku sektori 2025. aasta palgaandmed: kõrgeimat palka said Kõve ja Karis

01.05

Sõja 1528. päev. Ukraina ründas taas Tuapse sadamat Uuendatud

01.05

Marti Hääl: mehe toimetulek pikaajalises suhtes sõltub lapsepõlvekodust

01.05

Riigikontrolör: Kagu-Eesti arengukava on nagu oopium rahvale

08:44

Iraan leevendas USA-ga rahuläbirääkimiste jätkamise tingimusi

01.05

Pentagon sõlmis salastatud tehisarulepingud, jättes Anthropicu kõrvale

01.05

Teadlased plaanivad Pakri saartele lagritsad asustada

01.05

Trump lubab tõsta EL-i autode ja veokite imporditollid 25 protsendini

13:49

Venemaa rünnakus Hersonile hukkus kaks inimest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:44

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

16:25

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga

15:44

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

15:15

Eesti pararatturid suutsid end MK-etapil Belgias hästi realiseerida

loe: kultuur

14:07

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

11:37

Klassikaraadio metsanädal toob kuulajateni elamused loodusest

09:57

LUULETUS | Viivi Luik

09:47

Sinijärve raamatusoovitused: "Kõle maja" on Dickensi parim töö

loe: eeter

16:33

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

14:21

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

12:09

Laura Võigemast: kui naised omavahel ei räägi, jääb midagi väga olulist ütlemata

11:37

Klassikaraadio metsanädal toob kuulajateni elamused loodusest

Raadiouudised

09:35

Ilmateenistus lubab tänaseks päikest, homseks vihma

01.05

Laskemoonatehase rajamine Ida-Virumaale suurendab konkurentsi tööjõuturul

01.05

Kagu-Eesti tegevuskavast ei ole kujunenud sisulist tööriista

01.05

Päevakaja (01.05.2026 18:00:00)

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

30.04

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

30.04

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

