Rakvere tantsuansambel Tarvanpää sai 80-aastaseks

Eesti
Tarvanpää juubelipidu
Tarvanpää juubelipidu "Elupidu" Autor/allikas: ERR
Eesti

Rakvere tantsuansambli Tarvanpää juubelipeol "Elupidu" rõõmustati, et järelkasvu pärast muret tundma ei pea, kuna noorte huvi rahvatantsu vastu on vähemalt Lääne-Virumaal suurenemas.

Viiendat hooaega rahvatantsuansambli kunstilist meeskonda juhtiv Triinu Sikk ütles, et 80- aastaseks saanud Tarvanpää on täis elujõudu.

"Meil on 10 rühma, ligi 150 tantsijat, nendest umbes pooled on lapsed-noored, pooled täiskasvanud. Ehk siis ma ütleks, et Tarvapää on selline 80-aastane, kes tegelikult on ergas ja elujõulinem" ütles Sikk.

Tarvanpääs tantsitakse põlvkondade kaupa. 

"Mu ema ja isa käisid siin ja kui ma olin lasteaias, siis nad mõtlesid, nad paneksid mind ka. Ja siis tulingi. Mulle meeldib, et siin on mul sõbrad ja igasuguseid tantse saab õppida – kõik sellised toredad asjad," rääkis Tarvanpää tantsija Hannabret Vilu.

"Praegu on meil noori päris palju. Meil on nii gümnaasiuminoored ehk siis C-rühm kui ka vilistlased, kes on juba lõpetanud kooli ja on läinud Tallinna ja Tartusse õppima, aga nad ikkagi tahavad praegu veel edasi tantsida Tarvapääs. Selle üle on väga hea meel," sõnas Sikk.

Ka juubelipeo pealkirja "Elupidu" oli sisse kirjutatud põlvkondade vahetus.

"See tähendab rõõmu ja see tähendab seda, et elu läheb edasi. See on selline ringkäik, et nooremad tulevad peale ja vanemad jäävad vanemaks ja tants jääb," ütles tantsija Kristo Kruusman. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

