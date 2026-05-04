Teisipäeval suletakse Tallinnas Hipodroomi ristmikul linna sisenev suund

Hipodroomi ristmikul Tallinnas suletakse 5.–29. maini linna sisenev suund ning liiklus suunatakse ümber vastassuunale, mis toob kaasa keerulisemad liiklusolud ning liiklejatel tuleb arvestada pikema ajakuluga.

Transpordivaldkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul teeb linn kõik endast oleneva, et leevendada ümberehitusega kaasnevat liikluskoormust.

"Hipodroomi ristmik on väga suure liikluskoormusega sõlmpunkt ning ehituse ajal on liiklus paratamatult häiritud. Oleme selleks ette valmistunud – esimestel päevadel on kohal liiklusreguleerijad ning vajadusel kohandame fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänavavõrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana, kindlasti ei ole olukord tavapärane," ütles Jesse.

Uus ajutine liikluskorraldus hakkab kehtima 5. mail kell 10 hommikul.

5. mai õhtusel tipptunnil ning 6. mai hommikusel ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad. Vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka 7. mai tipptundidel.

Linnavalitsuse soovitusel võiksid Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Võimalusel tuleks eelistada ühistransporti, sest Keilast tuleb rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe.

Ehituse ajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid liikluskorraldus muutub etapiti. Alates 1. juunist suletakse Paldiski maanteel linnast väljuv suund lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni, liiklus suunatakse ümber linna sisenevale suunale.

Piirkonda teenindavad ühistranspordi liinid ei muutu kuni 1. juunini. Edasiste muudatuste info ja ajakohased sõiduplaanid avaldatakse juuni algul veebilehel transport.tallinn.ee.

Töödega alustatati kevadel, et linnast väljuv suund ja ristmik saaksid enne talve valmis. Projekti eesmärk on siduda uus Hipodroomi elamu- ja ärikvartal ülejäänud linnaga ning muuta Paldiski maantee lõik Endla ja Mooni tänava vahel kõikidele liiklejatele turvalisemaks ning kaasaegsemaks linnaruumiks.

Ümberehituse käigus rajatakse uued eraldatud rattateed, rohesaared, kaasaegne valgustus ning ristmikule uus ülekäik jalakäijatele ja ratturitele. Säilib olemasolev Paldiski mnt allee. Samuti tekib uus vasakpöörde võimalus Hipodroomi tänavalt kesklinna suunal. Lisaks rajab Tallinna Vesi sademeveekollektori, uuendab vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning Utilitas Tallinna Soojus rajab kaugküttetorustiku.

Projekti kogumaksumus on 11,6 miljonit eurot.