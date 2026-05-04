Riik otsib ideid nõukogudeagsete tüüpkoolimajade uuendamiseks

Haridus- ja teadusministeerium koostöös riigikantseleiga otsib uudseid ja tõhusaid viise nõukogudeaegsete tüüpprojektide järgi ehitatud koolimajade renoveerimiseks, et pakkuda kaasaegsemat õpikeskkonda ligi pooltele Eesti õpilastele, kes taolistes koolides õpivad.

HTM-i innovatsiooniprojekti juhi Kaidi Põldoja sõnul on tüüpkoolimajade tervikrenoveerimine oluline samm ruumilise hariduslõhe vähendamiseks.

"Viimase 15 aasta jooksul rajatud riigigümnaasiumid ning teised arhitektuurikonkursside alusel sündinud koolid pakuvad oluliselt paremat õpikeskkonda kui vanemad koolimajad. Ruumil on aga otsene mõju õppetöö kvaliteedile, laste heaolule ja kogukonnatunde tekkimisele," selgitas Põldoja.

Projekt toetub mõttekäigule, et hoonete tüüpsust ei peaks nägema ainult probleemina, vaid ühtlasi võimalusena lahendada mitme kooli murekohad samaaegselt. Töötades läbi tüüpkoolimajade probleemid – nii ruumilised kui ka sisekliimaga seotud, loodetakse pakkuda lahendusi koolihoonete kiiremaks, säästlikumaks ja kvaliteetsemaks renoveerimiseks.

Koostöös teadus- ja arendustegevuse partneriga valmib 2027. aasta lõpuks vabavarana kasutatav tööriistakast näidislahendustega, mis on koolihoonete rekonstrueerimise abivahendiks koolipidajatele, koolijuhtidele, projekteerijatele ja omavalitsustele.

Võimalikke lahendusi katsetatakse näidiskoolidel.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika perioodi 2021–2027 meetme "Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine" vahenditest kogusummas 1,92 miljonit eurot.