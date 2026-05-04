X!

Riik otsib ideid nõukogudeagsete tüüpkoolimajade uuendamiseks

Eesti
Tüüpprojekti järgi ehitatud Tallinna Mustamäe gümnaasium
Tüüpprojekti järgi ehitatud Tallinna Mustamäe gümnaasium Autor/allikas: Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Eesti

Haridus- ja teadusministeerium koostöös riigikantseleiga otsib uudseid ja tõhusaid viise nõukogudeaegsete tüüpprojektide järgi ehitatud koolimajade renoveerimiseks, et pakkuda kaasaegsemat õpikeskkonda ligi pooltele Eesti õpilastele, kes taolistes koolides õpivad.

HTM-i innovatsiooniprojekti juhi Kaidi Põldoja sõnul on tüüpkoolimajade tervikrenoveerimine oluline samm ruumilise hariduslõhe vähendamiseks.

"Viimase 15 aasta jooksul rajatud riigigümnaasiumid ning teised arhitektuurikonkursside alusel sündinud koolid pakuvad oluliselt paremat õpikeskkonda kui vanemad koolimajad. Ruumil on aga otsene mõju õppetöö kvaliteedile, laste heaolule ja kogukonnatunde tekkimisele," selgitas Põldoja.

Projekt toetub mõttekäigule, et hoonete tüüpsust ei peaks nägema ainult probleemina, vaid ühtlasi võimalusena lahendada mitme kooli murekohad samaaegselt. Töötades läbi tüüpkoolimajade probleemid – nii ruumilised kui ka sisekliimaga seotud, loodetakse pakkuda lahendusi koolihoonete kiiremaks, säästlikumaks ja kvaliteetsemaks renoveerimiseks.

Koostöös teadus- ja arendustegevuse partneriga valmib 2027. aasta lõpuks vabavarana kasutatav tööriistakast näidislahendustega, mis on koolihoonete rekonstrueerimise abivahendiks koolipidajatele, koolijuhtidele, projekteerijatele ja omavalitsustele.

Võimalikke lahendusi katsetatakse näidiskoolidel.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika perioodi 2021–2027 meetme "Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine" vahenditest kogusummas 1,92 miljonit eurot.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:31

Elroni juhiks tahab saada 53 inimest

14:23

Lajal alustas Hiinas tasavägise võiduga

14:22

Euroopa Parlamendi eelarvemeister Eestile: maksustage Elon Muski!

14:13

Oliver Laas: privaatsus kui õigus tundmatusele

14:12

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

13:48

Madridi Real säilitas õrna tiitlilootuse

13:21

Kaia Vask: tööandja teab kõike ja töötaja väga vähe

13:20

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

13:12

Analüüs: Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik

13:12

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti lõpetasid esimese välishooaja pronksiga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:37

Moskva kesklinnas tabas kõrghoonet droon Uuendatud

03.05

Vallandatud Vene aseminister põgenes USA-sse

03.05

Sõja 1530. päev: Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak Uuendatud

03.05

Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed drooniohu hoiatuse Uuendatud

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

03.05

Rootsi rannikuvalve pardus Venemaa varilaevastiku alusele Uuendatud

03.05

Ühiskonna vananemine sunnib kinnisvaramaastikku muutuma

12:26

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

05:54

Patsiendikindlustuse süsteemis on suured käärid maksete ja hüvitiste vahel

09:28

Moskva oblasti elanikud teatasid koduinterneti katkestustest

ilmateade

loe: sport

14:23

Lajal alustas Hiinas tasavägise võiduga

14:12

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

13:48

Madridi Real säilitas õrna tiitlilootuse

13:12

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti lõpetasid esimese välishooaja pronksiga

loe: kultuur

12:23

Kolmandal Nublikumil esineb Austraalia produtsent ja DJ Luude

11:10

Kai kunstikinos jõuab vaatajate ette Paul Kuimeti kureeritud eriprogramm

10:59

Pildid: Tartu algasid Vallo Toomla mängufilmi "Beatrice" võtted

10:44

ETV-s linastub tänavu Oscari võitnud dokfilm "Härra Eikeegi Putini vastu"

loe: eeter

14:12

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

13:20

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

12:19

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

10:44

ETV-s linastub tänavu Oscari võitnud dokfilm "Härra Eikeegi Putini vastu"

Raadiouudised

12:55

Merzi sõnul on USA sõdurite lahkumist arutatud juba pikka aega, see pole uus plaan

12:35

Laste arv lasteadades väheneb

12:20

Raadiouudised (04.05.2026 12:00:00)

09:45

Trump lubas Hormuzi väina lõksu jäänud laevad vabastada

09:45

Ülikoolid on valmis vastuvõttu suurendama, kui saavad lisaraha

09:40

Kliimaministeerium plaanib veeteenuse reformi, et vähendada piirkondlikke hinnavahesid

09:25

Raadiouudised (04.05.2026 09:00:00)

03.05

Eesti verevähipatsientidel on lootust veel tänavu uut rakuravi saada

03.05

Prantsusmaa presidendivalimiste eel ei ole selget favoriiti välja kujunenud

03.05

Päevakaja (03.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo