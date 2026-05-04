Austria saatis välja kolm spionaažis kahtlustavat Vene saatkonna töötajat

Vene saatkond Austria pealinnas Viinis. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Austria teatas esmaspäeval, et on spioneerimiskahtluse tõttu riigist välja saatnud kolm Vene saatkonna töötajat, kusjuures välisminister lubas kursimuutust ja spionaaži mahasurumist.

Austria välisministeerium kinnitas AFP-le saadetud avalduses ringhäälingu ORF teadet, et kolm Vene saatkonna töötajat on välja saadetud. ORF-i teatel kutsus välisministeerium seoses juhtumiga aprillis välja ka Vene suursaadiku.

Austria võimude teatel kahtlustatakse kõnealuseid ametnikke spionaažioperatsioonide läbiviimises, kasutades Viinis Venemaa käsutuses olevate diplomaatilise kaitse all olevate hoonete katustele paigaldatud satelliitseadmeid.

Aprilli keskel kutsuti Venemaa suursaadik Viinis Andrei Jurjevitš Grozov Austria välisministeeriumisse ja paluti ametnikelt puutumatus ära võtta. Pärast seda, kui Moskva keeldus kutsele allumast, algatas Viin kolme diplomaadi väljasaatmise, kes on kohaliku meedia teatel nüüdseks riigist lahkunud.

Teates lisati, et Vene saatkonna katusel asuvad seadmed võimaldasid koguda andmeid, sealhulgas neid, mida Viinis paiknevad rahvusvahelised organisatsioonid satelliitinterneti kaudu edastasid.

Austrias on akrediteeritud umbes 220 Vene saatkonna töötajat ning seal asub palju rahvusvahelisi organisatsioone, nagu ÜRO Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE).

"Spionaaž on Austria jaoks julgeolekuprobleem. Selles valitsuses oleme algatanud kursimuutuse ja tegutseme selle vastu järjepidevalt," ütles välisminister Beate Meinl-Reisinger avalduses. "Oleme sellest Vene poolele ühemõtteliselt teada andnud, sealhulgas seoses Vene esinduse antennide metsaga. On selge, et diplomaatilise puutumatuse kasutamine spionaažiks on vastuvõetamatu," lisas ta.

Austriat on viimastel aastatel korduvalt raputanud Vene spionaažiskandaalid, mis on kahjustanud riigi mainet.

Konservatiivide juhitav koalitsioonivalitsus, kuhu kuuluvad sotsiaaldemokraadid ja Meinl-Reisingeri liberaalid, on lubanud laiendada seadustega keelatud spionaažisüütegude loendit.

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aastal on Austria välja saatnud kümmekond Vene saatkonna töötajat.

Venemaa lubas karmi vastust

Moskva reageerib karmilt Austria otsusele välja saata kolm Vene diplomaati, teatas Venemaa saatkond Austrias esmaspäeval.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS, Reuters, Politico

