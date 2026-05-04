X!

Põllumehed: veevaru mullas on kriitilisel piiril

Eesti
Foto: Mirjam Mõttus
Eesti

Põllumeeste sõnul on praegu põldudel veevarud mullas kriitilisel piiril, kuna kevad on olnud vihmavaene. Kuivuse ja väetise kõrge hinna tõttu kaalutakse hoolikalt ka väetamisvajadust. Kas põual on mõju ka saagile, sõltub maikuu ilmast.

Põldudel käivad praegu tavapärased kevadtööd nagu külvamine ja väetamine. Kastre vallas tegutsev Romet Rässa on aga kuiva kevade tõttu asunud ka põllul suvivilja rullima, et hoida niiskust mullas.

"Näeme, et sellel kevadel lisanduvat niiskust on väga vähe olnud ja prognoos suveks on ka pigem, et ootame kuiva suve ja selle rullimise põhimõte on see, et me kuiva mulla rullime pealt kinni, et sedagi vähest niiskust maa sees hoida, mis praegu on. Kui oleks tavapärase niiskusrežiimiga aasta, siis seda ei peaks tegema," ütles Rässa.

"Veevarud mullas on kriitilisel piiril. Aasta esimesed kolm kuud oli ainult 25 kuni 30 protsenti sademeid normist ja aprillis oli 60 protsenti. Samal ajal on väga palju päikest olnud, mis tähendab, et vesi ja niiskus on aurunud. Oluline otsustav kuu on nüüd maikuu. Kui mai on kuiv, tuleb kindlasti ka kehv saagiaasta," lausus põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira.

Vilja rullimist on teinud sellel aastal ka paljud teised põllumajandussektoris tegutsejad. Nii ka Jõgevamaal teravilja kasvatav Tõnis Soopalu. Kuiva ilma tõttu kaalub ta hoolikamalt ka talivilja väetamist.

"Kui niiskust ei tule, siis ei ole mul mõtet rohkem taliviljadele väetist anda, sellega saab raha kokku hoida. Väetis on see aasta väga kallis ja tormakaid otsuseid teha ei saa. 350 eurost tonni kohta on saanud 500 eurot tonn, et tegelikult on selle hinnaga mõnede kultuuride väetamine juba väga suure küsimärgi all, eriti kui on põuaoht," sõnas Soopalu.

Kuigi rullimine on Soopalu sõnul üks vähem energiat nõudvaid põllutöid, kaasneb sellega suurtel põldudel siiski arvestatav kulu, kuna ka kütusehinnad on praegu kõrged. Samas hindab Soopalu rullimise positiivset efekti suuremaks kui sellega kaasnevat kulu.

Teraviljasaaduste hind tarbija jaoks kujuneb aga maailmaturu hinna alusel.

"Praegused prognoosid on, et kuskil paar protsenti võib maailmas teravilja saak sellel aastal väheneda ja see kindlasti peaks jõudma sügisel hindadesse," ütles Viira.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:15

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis tähistatakse näitusega Bauhausi 100. aastapäeva

20:12

Tiisaare ja Korotkovi värske treener: Future-tasemel on eesmärgiks medalid

19:33

My Relander võidutses Hollandis, Kairit Kalbre tuli Jordaanias kolmandaks

19:22

Autode registreerimistasu laekus prognoositust rohkem kui poole vähem

19:22

Graanul Invest katsetab Võrumaal kauba transportimist raudteel

19:09

Kovalenko-Kõlvart: riigikontroll uurib põlevkivitehingut Uuendatud

19:05

Vägevas hoos Kirpu kübaratrikk hoiab tiitlilootust elus

18:48

Põllumehed: veevaru mullas on kriitilisel piiril

18:45

Teet Kase ja Kristjan Kannukene ühendavad Nigulistes tantsu ja viiulihelid

18:45

Vaal galeriis näituse avanud Paul Kormašov: kodu on muutuv kogum

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:37

Moskva kesklinnas tabas kõrghoonet droon Uuendatud

12:26

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

03.05

Ühiskonna vananemine sunnib kinnisvaramaastikku muutuma

03.05

Rootsi rannikuvalve pardus Venemaa varilaevastiku alusele Uuendatud

09:28

Moskva oblasti elanikud teatasid koduinterneti katkestustest

03.05

Sõja 1530. päev: Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak Uuendatud

03.05

Vallandatud Vene aseminister põgenes USA-sse

05:54

Patsiendikindlustuse süsteemis on suured käärid maksete ja hüvitiste vahel

15:30

Andrus Merilo: võiduks valmis kaitsevägi

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

ilmateade

loe: sport

20:12

Tiisaare ja Korotkovi värske treener: Future-tasemel on eesmärgiks medalid

19:33

My Relander võidutses Hollandis, Kairit Kalbre tuli Jordaanias kolmandaks

19:05

Vägevas hoos Kirpu kübaratrikk hoiab tiitlilootust elus

18:41

Prantsuse rattaspordi kuumim nimi andis Tour de France'il jah-sõna

loe: kultuur

20:15

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis tähistatakse näitusega Bauhausi 100. aastapäeva

18:45

Teet Kase ja Kristjan Kannukene ühendavad Nigulistes tantsu ja viiulihelid

18:45

Vaal galeriis näituse avanud Paul Kormašov: kodu on muutuv kogum

16:51

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

loe: eeter

16:51

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

14:12

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

13:20

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

12:19

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (04.05.2026 18:00:00)

18:10

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus jõudis lõpusirgele

18:10

Analüüs: Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik

18:10

Ukraina juurtega ameeriklase Sam Wachmani esikromaan „Päevalillepoisid” ilmus eesti keeles

15:35

Maaelu Teadmuskeskus: toorpiima kokkuostuhinna langus jõuab järk-järgult jaehindadesse

15:25

Raadiouudised (04.05.2026 15:00:00)

12:55

Merzi sõnul on USA sõdurite lahkumist arutatud juba pikka aega, see pole uus plaan

12:35

Laste arv lasteadades väheneb

12:20

Raadiouudised (04.05.2026 12:00:00)

09:45

Trump lubas Hormuzi väina lõksu jäänud laevad vabastada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo