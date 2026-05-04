Autode registreerimistasu laekus prognoositust rohkem kui poole vähem

Eesti autoturg kukkus eelmisel aastal 49 protsenti. Selle põhjustas mootorsõidukimaksu registreerimistasu kehtestamine.

Edasimüüja Auto Bassadone tegevjuht Veiko Karu sõnul on autoturg vaikselt taastumast.

"Täna me oleme umbes 2022. aasta tasemel ja jõuame enne maksu kehtestamise aegsesse perioodi umbes 2028. aastal, kui on võib-olla sama müügitase," ütles Karu.

Karu sõnul on automüügi ja teeninduskohti juba jäänud Eestis vähemaks.

"See juhtub juba täna, kus müügipunkte, mis on üle Eesti olnud, on jäänud juba selle aasta jooksul tunduvalt vähemaks. Asjad on rohkem koondunud suurtesse keskustesse," selgitas Karu.

Teenindustöökodade sulgemine tähendab, et Eesti kaotab autoremondi mehhaanikuid ning seda oskusteavet on pärast keeruline taastada. Umbes samasuurt müügilangust täheldasid Swedbanki erakliendiliisingu valdkonnajuht Karin Saare hinnangul ka erasõidukite liisinguandjad.

"Me selgelt nägime, et tarbijate huvi jahenes, ehk siis mahud kahanesid. Kahanesid sarnases suurusjärgus kui ülejäänud turul, kusagil 40-45 protsenti. Keskmine liisinguga soetatav sõiduki hind jäi kuskile 34 000 euro juurde. Uued autod pisut kallimad, kasutatud autod pisut odavamad," sõnas Saar.

Maksust tingitud müügilangus peegeldus ka selle laekumises. Mootorsõiduki aastamaksu prognoositi koguda 103 miljonit eurot, kuid lastega sõidukiomanikele sätestatud sooduste tõttu maksti sellest 18 miljonit eurot tagasi.

Registreerimistasu sooviti eelmine aasta koguda 137 miljonit eurot, kuid juba suve alandati seda ootust 90 miljoni euroni. Tegelikult laekus registreerimistasu riigile vaid 64,2 miljonit eurot.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Evelyn Liivamäe sõnul mõjutas maksulaekumist mitu asjaolu.

"Käibemaks tõusis. See mõjutas, et oli poliitilisi sõnumeid, et äkki jätame ära. Mootorsõidukimaks aastamaksuna laekus väga hästi, mida oligi arvata, et inimesed autost ei loobu, kui neil seda vaja on. Registreerimistasu osas olime optimistlikumad laekumise osas, aga ebakindlus maksutuleviku osas üldises majanduskeskkonnas mõjutas ikkagi nii palju, et seda laekus oluliselt vähem kui esialgu arvatud," ütles Liivamägi.