Fotod: Viljandimaal Parika külas põleb turbaraba

Viljandimaal Parika külas põleb turbaraba.
Viljandimaal Viljandi vallas Parika külas põleb turbaraba.

4. mail kell 16.01 sai häirekeskus teate tulekahjust Viljandimaal Parika külas turbarabas. Kell 17.55 tõsteti päästesündmus tulekahju ulatuse ja tugeva tuule tõttu päästesündmus neljanda ehk kõrgeima raskusastme põlenguks. Hinnanguliselt põleb 18 hektari suurune ala.

Suure tuule tõttu levib tuli turbarabas kiiresti edasi ja päästjad avastavad järjest rohkem tulekoldeid. Samal ajal seisavad päästjad silmitsi ulatuslikke põlengutega ka Põlvamaal ja Tartumaal.

"Saime kell 16 väljakutse, et põleb turbaraba. Praeguseks on see tuli liikunud edasi üle saja meetri. Kuna tuul oli tugev, levis tuli mööda turbavälja päris kiiresti. Praegu saime teada, et on mõned tulekolded ka metsas. Hetkel ei saa öelda, et tulekahju oleks lokaliseeritud, aga meil on päästemeeskondasid kaheksast komandost, meil on eritehnikat kaasatud, meil on välijuht ja operatiivjuht sündmusel. Ehk kõige kõrgem väljasõiduaste," lausus Lõuna päästekeskuse välijuht Marek Posti.

Posti hinnangul võivad kustutustööd jätkuda ka teisipäeval, aga hetkel üritavad päästjad tulekahjut piirata.

Vigastatute kohta teated puuduvad.

Toimetaja: Johanna Alvin, Olev Kenk

