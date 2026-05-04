Saksa turistidel jätkus Saaremaa kohta vaid häid sõnu

Saarlased loodavad tänavusel turismihooajal lõunanaabrite lätlaste osakaalu kasvu, samas soomlaste huvi Saaremaa vastu on juba mitmeid aastaid languses. Ka sakslastes nähakse potentsiaali, sest tänavuse esimese kruiisilaevaga Saaremaad külastanud saksa turistid kiitsid saart ülivõrdes.

Maikuu on saabunud, päike paistab ja ka turistid on jõudnud Kuressaare tänavatele nii Eestist kui ka kaugemalt. Ootused soojale suvele ja turistide rohkusele on taaskord igakevadised.

Saaremaa valla turismiturunduse peaspetsialisti Kristina Mägi sõnul on turism viimastel aastatel olnud suhteliselt prognoosimatu ning turbulentses maailmas on midagi kindlat raske öelda.

"Ma arvan, et tuleb sarnane aasta eelmistele, ehk et natuke tõuseb kindlasti väliskülaliste arv, mis on eelmised aastad olnud tõusus. Eestlaste arv pigem jääb samale tasemele. Soomlaste arv on siin viimased kümmekond aastat olnud languses. Ja lätlaste arv vastupidi on olnud tõusus. Ja mõned aastad tagasi tõesti nad kohad vahetasid. Ehk et täna on meie välisturist number üks lätlane. Ma arvan, et vahe see aasta läheb veel suuremaks," lausus Mägi.

Esmaspäeval tõid Kuressaare tänavatele saksakeelset vestlust kruiisituristid hooaja esimeselt ristluslaevalt. 20 aasta jooksul on Saaremaa sadam andnud kindlasti ka omapoolse panuse saare tutvustamiseks. Tänane alus Hamburg oli sadama ajaloo 124. ristluslaev.

Giid Hannela Heinmaa sõnul olid turistidel reisist väga head emotsioonid.

"Pettumust ei kuskilt, sest nende ootused on nii väikesed. See on endine NSV Liit, nad ei tea sellest mitte midagi.

Ka turismiettevõtja Inge Liiv ei kuulnud külastajatelt, et keegi oleks pettunud. Pigem vastupidi.

"Kui hakata mõtlema, kus nad on enne ja kus nad on pärast. Meie oleme siin keskel nagu tükk rohelist ilusat rahu. Enne seda on suured linnad, pärast seda on suured linnad," sõnas Liiv.

Saksa turistidel jätkus Saaremaa jaoks vaid häid sõnu.

"Väga ilus on siin, emotsioonid on suurepärased," ütles Barbara.

"Suur aitäh külalislahkuse eest, oli väga huvitav ja me õppisime sümpaatseid inimesi tundma. Ilus loodus ja kultuur, vanad hooned. Oli väga ilus. Suur aitäh," lisas Nina.