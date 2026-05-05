Reuters: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu teisipäeva raketi- ja droonirünnaku mitmetele Venemaa piirkondadele, tabades väidetavalt olulist sõjatööstusobjekti Tšuvaši Vabariigis Tšeboksarõs ning Kiriši tööstuspiirkonda Leningradi oblastis, teatasid Venemaa infokanalid. Reutersi teatel peatas Kiriši tehas rünnaku tagajärjel tootmise.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 5. mail kell 18.15:

- Reuters: Kiriši naftatöötlemistehas peatas droonirünnaku järel tootmise;

- Ukraina õhurünnak tabas Vene sõjatehast Tšeboksarõs;

- Kiriši tööstustsoonis puhkes droonirünnaku järel tulekahju;

- Venemaa õhurünnakutes hukkus esmaspäeval Ukrainas 14 inimest;

- Svõrõdenko: 25 ettevõtet ühinesid Ukraina eraõhutõrje algatusega;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit.

Reuters: Kiriši naftatöötlemistehas peatas droonirünnaku järel tootmise

Kirišis asuv Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas teisipäeval tootmise, kuna Ukraina droonirünnakutes sai kahjustada kolm tehase neljast toornafta destilleerimisseadmest (CDU), kinnitasid kaks allikat Reutersile.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas teisipäeval varem, et tehas oli rünnaku sihtmärgiks ning Kiriši linna tööstuspiirkonnas puhkes tulekahju.

Kaks anonüümset allikat ütlesid Reutersile, et droonirünnakus sai kahjustada kolm tehase neljast destilleerimisseadmest, ilma milleta on tehases tootmine võimatu.

Tehast haldav Surgutneftegaz ei vastanud kohe Reutersi päringule.

Ukraina julgeolekuteenistuse kinnitas rünnakut Kiriši tehasele.

Ukraina on piirist umbes 800 kilomeetri kaugusel asuvat Kiriši tehast sel aastal korduvalt rünnanud.

Allikate hinnangul on kahjustatud seadmete parandamiseks kuluvat aega keeruline prognoosida. Samuti said allikate sõnul kahjustada mitmed abiseadmed.

Tehase tootmisvõimsus on 20 miljonit tonni aastas ehk umbes 400 000 barrelit päevas. Viimastel aastatel on tehas töödelnud ligikaudu 18 miljonit tonni toornaftat aastas, mis moodustab ligi seitse protsenti Venemaa naftatöötlemise kogumahust. Ühtlasi on tegemist ühe peamise diislikütuse tarnijaga nii Venemaa siseturule kui ka ekspordiks.

Ukraina õhurünnak tabas Vene sõjatehast Tšeboksarõs

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu teisipäeva raketi- ja droonirünnaku mitmetele Venemaa piirkondadele, tabades väidetavalt olulist Venemaa sõjatööstusobjekti Tšuvaši Vabariigis Tšeboksarõs, teatasid Venemaa sotsiaalmeediakanalid.

Tšeboksarõ ühe elaniku sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod näitavad suurt tulekahju, mis algas ettevõtte JSC VNIIR-Progressi juurest. See on Venemaa riiklik instituut, mis toodab komponente Ukraina ründamiseks kasutatavatele relvadele, sealhulgas rakettidele Iskander ja ründedroonidele Shahed.

Objekti piirkonnas kuuldi plahvatusi pärast õhuhäiret, mis teatas piirkonnas raketiohust. Venemaa Telegrami meediakanalid teatasid, et Ukrainas toodetud FP-5 Flamingo raketi tabamus kahjustas tehast.

Kohalik kuberner Oleg Nikolajev väitis, et Tšeboksarõ rünnakus sai üks inimene vigastada.

Uudiste vahendanud väljaanne The Kyiv Independent tõdes, et ei saa Venemaa ametnike teateid ega väiteid kohe kinnitada.

A Ukrainian FP-5 missile struck the VNIIR-Progress facility specializing in the production and research of advanced electronic warfare systems for the Russia



The facility is located in Cheboksary, Russia ~930km from Ukraine and was hit by a Flamingo for the first time tonight pic.twitter.com/t6Coa8ikpK — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) May 4, 2026

Ukraina peastaabi andmetel arendab instituut muuhulgas elektroonilise sõjapidamise süsteeme, sealhulgas Kometa antennikomplekse, mida kasutatakse satelliitside-, raadio- ja radarisignaalide segamiseks.

Kometa antenni kasutatakse Shahed-tüüpi droonides, Iskander-K tiibrakettides ja liugpommide moodulites – kõik need on ülitäpsed relvad, mida Venemaa kasutab tsiviil- ja sõjaliste sihtmärkide ründamiseks kogu Ukrainas, märkis The Kyiv Independent.

Ukraina tiibraketi Flamingo valmistamine tehases. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Instituut, mida varem rünnati 2025. aasta juulis, asub Ukraina piirist ligi 1000 kilomeetri kaugusel.

Rünnak Tšeboksarõs toimub laiema rünnaku ajal mitmetele Venemaa piirkondadele, kusjuures plahvatustest on teatatud okupeeritud Krimmis, samuti Voroneži ja Kaasani linnades.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas samuti, et Leningradi oblasti kohal tulistati alla 18 drooni ning Kiriši tööstuspiirkonnas puhkes tulekahju.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Venemaa pealinna lähedal tulistati alla üks droon.

Ukraina sõjavägi pole teatatud rünnakute kohta veel kommentaare andnud ja tekitatud kahju ulatus pole kohe selge. Ukraina korraldab regulaarselt droonirünnakuid Venemaa sõjaväe- ja tööstusrajatiste vastu.

Kaitsetööstusettevõtte Fire Point ehitatud Flamingo raketti on Kiiev pärast selle esmaesitlust eelmisel suvel kasutanud vaid vähestel kordadel, kuid selle väidetav kasutamine on alates 2025. aasta novembrist suurenenud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on varem nimetanud seda Ukraina edukaimaks raketiks. Ukrainas toodetud Flamingo on varustatud 1000-kilogrammise lõhkepeaga ja see suudab lennata kuni 3000 kilomeetri kaugusele.

Ukraina järjekordne ulatuslik rünnak Venemaa vastu toimus päev pärast seda, kui Ukraina droon tabas Moskvas kõrghoonet, mis asus vaid seitsme kilomeetri kaugusel Kremlist ning kolm kilomeetrit eemal Venemaa kaitseministeeriumi hoonest.

Rünnak oli üks sügavamaid rünnakuid Moskva kesklinna elamurajoonidele alates täiemahulise sissetungi algusest, olles toimunud vähem kui nädal enne 9. mai võidupüha paraadi.

Kiriši tööstustsoonis puhkes droonirünnaku järel tulekahju

Venemaa Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas 18 Ukraina drooni kahjutuks tegemisest oblasti õhuruumis ja droonitabamuse tagajärjel puhkenud tulekahjust Kiriši tööstustsoonis.

"Leningradi oblastis tulistati öösel alla 18 vaenlase drooni. Kirišis puhkes tulekahju. Eriolukordade ministeeriumi ja Leningradi oblasti tuletõrje- ja päästeteenistuse spetsialistid on alustanud tulekahju kustutamist," kirjutas Drozdenko oma Max kanalil.

Varem teatas ta 16 drooni allatulistamises piirkonna kohal.

Ukrainian drones have successfully hit the Kirishi oil refinery tonight, with the Leningrad oblast governor confirming that the facility is on fire.



Current damage is unknown but the Ukrainians last successfully hit the facility on March 26th. https://t.co/VquzQcDWw5 pic.twitter.com/ivVUsZlHt9 — Woofers (@NotWoofers) May 5, 2026

Kirišis asub suur naftatöötlemistehas ning see paikneb 115 kilomeetrit Peterburist kagus..

Venema tsiviillennunduse amet Rosaviatsija kehtestas Peterburi Pulkovo lennujaamas ajutised piirangud. Need kehtisid alates kella 2.18-st. Lennujaam jätkas tegevust kell 04.16.

Venemaa õhurünnakutes hukkus esmaspäeval Ukrainas 14 inimest

Ukraina siseministri Ihor Klõmenko teatel hukkus Ukrainas esmaspäeval Venemaa õhurünnakutes 14 inimest ja ligi 60 sai vigastada.

Klõmenko ütles, et Vene väed korraldasid üle riigi rohkem kui 70 rünnakut, mis tabasid seitset oblastit.

"Kõige rängemalt sai kannatada Harkivi oblastis asuv Merefa, kus vaenlase rünnak nõudis seitsme inimese elu. Zaporižžja oblastis asuvas Vilnjanskis tabas rünnak kiriku territooriumi, kus surma sai kaks koguduseliiget," täpsustas minister.

Muuhulgas võtsid Vene väed sihikule energiataristu rajatised Harkivi, Dnipropetrovski ja Tšernihivi oblastites. Klõmenko rõhutas, et need ei olnud juhuslikud löögid, vaid teadlik terroritaktika tsiviilelanike vastu.

"Esimestest minutitest alates on meie teenistused sündmuskohtadel töötanud. Päästjad ja politsei evakueerivad haavatuid ning annavad esmaabi. Tulekahjusid kustutatakse kiiresti ja rususid koristatakse. Uurijad dokumenteerivad hoolikalt rünnakute tagajärgi," lisas minister.

Esmaspäeval registreeriti kokku 132 lahingukokkupõrget Ukraina vägede ja Vene sissetungijate vahel, eriti ägedad lahingud toimusid Pokrovski sektoris, kus vaenlane alustas 21 rünnakut. Ukrinformi märkis, et need andmed on kella 22.00 seisuga kohaliku aja järgi.

Svõrõdenko: 25 ettevõtet ühinesid Ukraina eraõhutõrje algatusega

Ukraina 25 ettevõtet on juba ühinenud eksperimentaalprojektiga, mille eesmärk on luua eraõhutõrje üksusi, teatas esmaspäeval peaminister Julia Svõrõdenko.

"Algatuse raames on 25 ettevõtet üle Ukraina praegu lõpetamas oma õhutõrjerühmade moodustamist," ütles Svõrõdenko.

"Eksperimentaalne projekt eraõhutõrje loomiseks, mille valitsus käivitas 2025. aasta novembris, toob juba praktilisi tulemusi. Ukraina 25 ettevõtet erinevatest piirkondadest on ühendanud jõud, et tugevdada riigi mitmekihilist õhutõrjesüsteemi," sõnas peaminister.

Ettevõtted on saanud kaitseministeeriumilt vastava staatuse ja on nüüd oma õhutõrjeüksuste moodustamise protsessis. Mitmed sellised rühmad täidavad juba lahinguülesandeid. Tänaseks on nad alla tulistanud üle kümne vaenlase drooni, mille hulgas on Shahed ja Zala-tüüpi mehitamata õhusõidukid.

Svõrõdenko rõhutas, et projekt aitab tõhustada elutähtsa taristu kaitset ja laiendada õhutõrjevõimekust ilma, et pandaks lisakoormust rindejoone väeosadele. Kõik otsused tehakse sõjalise väejuhatuse järelevalve all ja Ukraina relvajõudude ühtse õhutõrjesüsteemi raames.

Projektiga liituda soovivatele ettevõtetele on paigas selge mehhanism ehk taotluse esitamine kaitseministeeriumile, nõuetelevastavuse kontrolli läbimine, üksuse moodustamine, personali koolitamine ja tegutsemine kooskõlastatult Ukraina õhujõududega.

"Elutähtsa taristu ettevõtetele kehtib lihtsustatud taotlemisprotsess ja need saavad loa deklaratiivsel põhimõttel," sõnas minister.

Ukraina kaitseminister Mõhhailo Fedorov kiitis juba märtsi lõpus, et erasektorit õhutõrjesse kaasav eksperimentaalprojekt näitab juba esimesi tulemusi.

Zelenski kuulutas välja uued abipaketid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kuulutas pärast Jerevanis toimunud Euroopa riikide tippkohtumist välja uued abipaketid ning kiirendatud rahastuse droonide ja elektroonilise sõjapidamise süsteemide tootmiseks, edastas uudistekanal Ukrinform.

Zelenski ütles ajakirjanikega rääkides, et kohtumine partneritega ei aidanud mitte ainult tuua poliitilist tähelepanu tagasi Ukrainale, vaid viis ka kokkulepeteni uute kaitsepakettide ning droonide ja elektroonilise sõjapidamise süsteemide kiiremaks rahastamiseks.

Zelenski sõnul pakkus kohtumine võimalust suhelda partneritega nii omavahel ja ka laiemates formaatides.

"Oli niinimetatud Washingtoni rühma kohtumine. Sinna kuuluvad peamiselt riigid, mis on kaasatud läbirääkimistesse ja aruteludesse Ameerika poolega, president Donald Trumpiga, aga ka nende riikliku julgeoleku nõunikega. Arutasime läbirääkimiste jätkamist, sest praegune fookus on Iraanil ja Ühendriigid tegelevad Lähis-Idaga. Meie jaoks on väga oluline tuua tähelepanu tagasi Ukrainale. Täna on poliitiline tähelepanu Ukrainale taastatud," rääkis riigipea.

President lisas, et partnerid arutasid ka Ukraina esmavajaduste programmi (PURL) jätkamist.

"Leppisime mõne partneriga kokku uutes pakettides. Uusim pakett on Kanada peaministrilt Mark Carneylt ja ulatub 200 miljoni USA dollarini. Carney kinnitas seda. Lähinädalatel pärast tippkohtumist tuleb veel mitu sellist paketti. See on oluline toetus," rääkis Zelenski.

Riigipea rõhutas partnerite kooskõlastatud tegevuse olulisust.

"Me mõistame, mida 200 miljonit tähendab. Me teame mitmele ballistiliste rakettide vastasele raketile Patrioti õhutõrjesüsteemi jaoks me saame loota," seletas president, kes rõhutas igasuguse abi väärtust.

Samal ajal märkis Zelenski, et Euroopa Liidu 90 miljardi euro suuruse laenu esimene osamakse tuleks saada võimalikult kiiresti.

"Me peame need vahendid saama juba juunis, kuna on vaja suurendada droonide tootmist. Leppisime ka kokku, et esimene osamakse suunatakse droonidesse ja elektroonilise sõjapidamise süsteemidesse. See peaks kohale jõudma suve alguses. See on oluline otsus," jätkas riigipea.

Zelenski osaleb Jerevanis Euroopa Poliitilise Ühenduse (EPC) 8. tippkohtumisel. Ürituse raames kohtus Ukraina riigipea Slovakkia, Kanada, Poola, Armeenia ja Gruusia peaministriga. Samuti Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni presidendi ning NATO peasekretäriga. Zelenski osales ka Washingtoni rühma formaadis toimunud kohtumisel.

Kahepäevane tippkohtumine on kokku toonud 48 riigi- ja valitsusjuhti. Esimest korda osaleb foorumil ka Euroopa-väline riik ehk Kanada, mida esindab peaminister Mark Carney.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 336 120 (+970);

- tankid 11 917 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 510 (+3);

- suurtükisüsteemid 41 386 (+80);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1770 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1361 (+4);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1320 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 274 030 (+1 968);

- tiibraketid 4584 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 94 030 (+206);

- eritehnika 4 170 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.