Otse kell 14: riigikogu majanduskomisjon arutab tuumaohutuse tagamist

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi keskkonnakorralduse ja kiirguse osakonna kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juht Marily Jaska, siseministeeriumi kriisivalmiduse ja elanikkonnakaitse asekantsler Tuuli Räim ja nõunik Reelika Runnel, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kristi Talving, päästeameti peadirektor Margo Klaos, keskkonnaameti nõunik kriisihalduse alal Teet Koitjärv, riigi infosüsteemi ameti esindaja Andres Pelešev, Fermi Energia juhatuse liige ja tehnoloogiajuht Marti Jeltsov ning tuumakütuse ja ohutusjuht Kaspar Kööp.

Majanduskomisjoni esimees Marek Reinaas (Eesti 200) ütles, et komisjon jätkab tuumaenergia kasutuselevõtu võimalusi sätestava eelnõu käsitlemist julgeoleku ja pääste vaatepunktist.

"Tuumajaama rajamise korral peame tulevikus toetuma julgeolekuriskide maandamisele ja tegevusele, kuidas riik on valmis tulema toime võimalike tagajärgedega hädaolukorras. Peame tagama, et tuumajaam oleks turvaline kogu tema elukaare vältel ja häiriks nii vähe kui võimalik inimesi ja loodust," toonitas Reinaas. Ta selgitas, et need aspektid on tänase arutelu keskmes koos asjaomaste asutuste esindajatega.

Tuumaenergia- ja ohutuse seaduse eelnõu (856 SE) läbis riigikogus esimese lugemise 8. aprillil.

Eelnõu eesmärk on luua Eestis terviklik õiguslik raamistik tuumaenergia rahumeelseks kasutamiseks ning tagada kõrge ohutustase kogu tuumaenergia kasutamise protsessi vältel.

Eelnõu reguleerib tuumakäitiste kogu elukaart alates planeerimisest ja ehitamisest kuni käitamise, kasutusest kõrvaldamise ning tuumajäätmete lõppladustamiseni, samuti tuumamaterjali käitlemist ja transporti. Eelnõuga kehtestatakse tuumaohutusloa süsteem, riiklik järelevalve ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti roll sõltumatu regulaatorina.

Eelnõus kehtestatakse ka põhimõte, et tuumajaama rajaja ja käitaja kannab täielikku vastutust rajatise ohutuse ning selle elukaare lõpus tekkivate kulude eest.