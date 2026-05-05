Otse kell 11: emadepäevakonverents emaks olemise rõõmudest ja tähendusest

SA Väärtustades Elu koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga korraldab teisipäeval riigikogus emadepäeva konverentsi, kus naised räägivad sellest, kui palju rõõmu, tähendust ja uusi võimalusi emaks saamine naise ellu toob. Kell 11 algavat konverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Konverentsi ajakava

Kell 11 – 11.05 Sissejuhatus, moderaatorid Hannes Hermaküla ja Karmen Maikalu

Kell 11.05 – 11.25 Avasõnad: ettevõtja ja arst Evelin Ilves (pildil), "Julgeme rõõmustada emaks olemise üle!"

Kell 11.25 – 11.45 Psühholoog Eleri Viinalass, "Tasakaalus elu on võimalik: kuidas pere ja töö saavad teineteist toetada"

Kell 11.45 – 12.05 Perekeskuse Monte Lapsed asutaja Cornelia Popel, "Üksi ei peagi jaksama: kust emaks saades tuge leida?"

Kell 12.05 – 12.25 Laulja ja pereteraapia õpilane Helen Adamson, "Emadus ei piira – see annab naistele rohkem võimalusi kui kunagi varem"

Kell 12.25 – 12.45 Paus

Kell 12.45 – 13.05 Ooperilaulja Helen Lokuta, "Elu kõige ägedamad rollid (sünnivad kodus)"

Kell 13.05 – 13.25 EELK Viljandi praost Hedi Vilumaa, "Väärtused, mis kannavad: kasvatus algab eeskujust"

Kell 13.25 – 13.45 Intervjuu: muusik Oleg Pissarenko koos abikaasa Carmen Pissarenkoga, "Pere sünnib enamast, kui veresidemest"

Kell 13.45 – 14.05 haridus- ja teadusministeeriumi noortepoliitika osakonna juhataja Heili Griffith. "Kui jätame toetused kõrvale, siis mis päriselt aitab lapsi kasvatada?"