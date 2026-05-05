Otse kell 12: Kracht, Nääs ja Helme õigeksmõistvast kohtuotsusest

Eesti

Kersti Kracht, advokaat Oliver Nääs ja EKRE esimees Martin Helme annavad teisipäeval pressikonverentsi, kus räägivad Tallinna ringkonnakohtu otsusest, mis tühistas Krachti süüdimõistmise toimingupiirangu rikkumises.

Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Tallinna ringkonnakohus tühistas eelmisel nädalal Harju maakohtu otsuse, mis mõistis rahandusministri endise nõuniku Kersti Krachti süüdi toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses.

Ringkonnakohus jättis muutmata Harju maakohtu mullu 31. märtsil tehtud otsuse osas, millega mõisteti Kersti Kracht, ärimehed Hillar Teder ja Toomas Tamm õigeks altkäemaksu süüdistuses ning Jüri Põld õigeks altkäemaksu kuriteole kaasaaitajana. Samuti jäi muutmata maakohtu otsus osas, millega mõisteti Kracht, Teder ja Põld õigeks rahapesu kokkuleppe süüdistuses, ning Põld õigeks relvade ebaseadusliku käitlemise süüdistuses.

Küll aga tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse Krachti süüdimõistmises toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Krachtile heideti toimingupiirangu rikkumise süüdistuses ette kahte tegu. Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega mõistis Krachti õigeks toimingupiirangu rikkumises seoses pensionireformi eelnõu õigusanalüüsi tellimisega advokaadibüroolt ning lõpetas kriminaalmenetluse toimingupiirangu rikkumise süüdistuses, mis seisnes avaliku ja erasektori koostööprojekti (PPP) juhendmaterjali hankimises. Kohus leidis, et see tegu võib vastata väärteo tunnustele.

Kuna kõnealuses nn Porto Franco kriminaalasjas sai 2021. aastal kahtlustuse ka Keskerakond, astus sama aasta jaanuaris tagasi peaminister Jüri Ratase valitsus, mille üks liige oli EKRE.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

