Ligi jättis Purga plaani Film Estonia tagasimaksemäära tõsta kooskõlastamata

Hispaania märulifilmivõtted Tallinnas Narva maanteel. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Rahandusminister Jürgen Ligi jättis kooskõlastamata kultuuriminister Heidy Purga plaani tõsta Film Estonia toetuskava tagasimakse määra 40 protsendini ja soostub muudatusega üksnes juhul, kui ühtlasi vähendatakse programmi baasrahastuse kogumahtu.

Märtsi alguses otsustas valitsus, et Eesti positsiooni tõstmiseks rahvusvahelisel filmitootmise turul tõstetakse Film Estonia tagasimaksemäära 30 protsendilt 40-ni. See peaks aitama Eestisse rohkem filmitootjaid tuua, sest hinnavahe naaberriikidega takistab projektide siiatulekut ning suurem tagasimaksemäär aitaks kõrgemat hinnataset kompenseerida.

Nüüd aga teatas rahandusminister Jürgen Ligi kultuuriministeeriumile, et jätab selle eelnõu kooskõlastamata.

Ligi täpsustas, et rahandusministeerium toetab sellel aastal tagasimakse määra tõstmist 40 protsendini vaid juhul, kui programmi baasrahastuse kogumahtu vähendatakse 0,8 miljoni euro võrra ehk kuuelt miljonilt 5,2 miljoni euroni korralise riigieelarve seaduse muudatuse või lisaeelarvega.

Nii oli kirjas ka valitsuskabineti 6. märtsi otsuses, mille kohaselt ei peaks muudatus riigieelarvele lisakoormust tooma. 

"Kuna tagasimakse määra suurendamine väljub eelarveneutraalsuse piiridest ja see toob kaasa lisakulud eelarvele, tuleb täiendava kulu üle arutada eelarveprotsessi käigus sarnaselt kõigi teiste lisakulusid kaasa toovate tegevustega," põhjendas Ligi kooskõlastamata jätmist.

Ta rõhutas, et valitsuskabineti otsusest lähtuvalt puudutab muudatus ainult Film Estonia meetme baasrahastust 2026. aastal ega laine järgnevatele aastatele. 

Film Estonia on Eesti filmi instituudi hallatav tagasimakseprogramm, mille siht on tuua Eestisse välisprojekte ja kasvatada audiovisuaalteenuste eksporti. Programmi eelarve on viimastel aastatel olnud kuus miljonit eurot aastas.

Toimetaja: Karin Koppel

Ligi jättis Purga plaani Film Estonia tagasimaksemäära tõsta kooskõlastamata

