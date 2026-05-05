X!

Maksu- ja tolliameti peadirektorina jätkab Raigo Uukkivi

Eesti
Raigo Uukkivi Reedene intervjuu
Raigo Uukkivi Reedene intervjuu Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektorina jätkab 2021. aastast ametit juhtinud Raigo Uukivi.

Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas Raigo Uukkivi teiseks ametiajaks MTA peadirektoriks.

"Raigo Uukkivi on olnud väga usaldusväärne ja pädev tegija riigirahanduses. Mul on hea meel temaga koostööd jätkata," ütles Ligi.

 Raigo Uukkivi on maksu- ja tolliameti peadirektor 2021. aasta detsembrist. Enne seda töötas ta rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina. Uukkivil on kogemust suurettevõtete nõukogudest, näiteks Eesti Energia ja Tallinna Sadam. Aastatel 2008-2017 juhtis Uukkivi tehnilise järelevalve ametit.

Uukkivil on doktorikraad Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnast ja magistrikraad majandusteaduskonnast. 

Maksu- ja tolliameti peadirektor valiti avaliku konkursi tulemusena. Konkursi viis läbi ja valiku tegi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon.

Riigiameti tippjuhi ametiaeg kestab viis aastat.

Toimetaja: Märten Hallismaa

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:17

Nääs: Krachti juhtumi uurimine lähtus sihist seal igal juhul kuritegu näha

15:07

Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit

14:46

EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

14:45

Niguliste muuseumi uue klaverisarja avab Havryil Sydoryk

14:43

Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks

14:38

"Impulss": kuidas ERIAL võlausaldajad õnge võttis

14:38

Kell 20 "Impulss" investeerimisest ja hoiulaenuühistutest

14:15

VAATA OTSE | A-gruppi tõusnud jäähokikoondis lõpetab MM-turniiri Hiina vastu Uuendatud

14:13

Maksu- ja tolliameti peadirektorina jätkab Raigo Uukkivi

14:05

Ahto Pärl: Eesti energiapoliitika on jõudnud ristteele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

04.05

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

04.05

Ukraina nõustus Venemaa pakutud 9. mai relvarahuga Uuendatud

04.05

Andrus Merilo: võiduks valmis kaitsevägi

10:49

Ukraina õhurünnak tabas Vene sõjatehast Tšeboksarõs Uuendatud

04.05

USA teatas kuue Iraani mereväe kaatri hävitamisest Uuendatud

11:13

Ringkonnakohus andis Krachti asjas prokuratuuri tegevusele hävitava hinnangu Uuendatud

04.05

Sõja 1531. päev: Moskva kesklinnas tabas kõrghoonet droon Uuendatud

06:48

Tapeet reedab sõdadevahelise Eesti klassivahed

06:44

USA salateenistus sattus Valge Maja lähistel tulevahetusse

ilmateade

loe: sport

15:07

Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit

14:46

EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

14:15

VAATA OTSE | A-gruppi tõusnud jäähokikoondis lõpetab MM-turniiri Hiina vastu Uuendatud

14:04

ROK näitab e-spordile punast tuld

loe: kultuur

14:45

Niguliste muuseumi uue klaverisarja avab Havryil Sydoryk

13:33

Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas muusikaprogrammi

12:51

Suvehooaeg toob Fotografiskasse kaks grupinäitust

10:29

Arvustus. Nägime, aga ei kuulnud. Mis seal autos veel on?

loe: eeter

11:31

Eesti teatri ema Maret Oomer: ma pole kunagi näitlejaks tahtnud saada

04.05

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

04.05

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

04.05

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

Raadiouudised

13:10

Jõhvi ja Tallinna filmilinnaku ehitamine läheb plaanipäraselt

13:10

Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

13:05

Tallinna linn plaanib Laagna teele trolliliini

12:25

Raadiouudised (05.05.2026 12:00:00)

10:00

Ukraina kuulutas välja relvarahu

10:00

Aasta kool 2026 on Pärnu Koidula gümnaasium

09:25

Raadiouudised (05.05.2026 09:00:00)

04.05

Päevakaja (04.05.2026 18:00:00)

04.05

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus jõudis lõpusirgele

04.05

Analüüs: Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo