Maksu- ja tolliameti peadirektorina jätkab Raigo Uukkivi

Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas Raigo Uukkivi teiseks ametiajaks MTA peadirektoriks.

"Raigo Uukkivi on olnud väga usaldusväärne ja pädev tegija riigirahanduses. Mul on hea meel temaga koostööd jätkata," ütles Ligi.

Raigo Uukkivi on maksu- ja tolliameti peadirektor 2021. aasta detsembrist. Enne seda töötas ta rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina. Uukkivil on kogemust suurettevõtete nõukogudest, näiteks Eesti Energia ja Tallinna Sadam. Aastatel 2008-2017 juhtis Uukkivi tehnilise järelevalve ametit.

Uukkivil on doktorikraad Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnast ja magistrikraad majandusteaduskonnast.

Maksu- ja tolliameti peadirektor valiti avaliku konkursi tulemusena. Konkursi viis läbi ja valiku tegi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon.

Riigiameti tippjuhi ametiaeg kestab viis aastat.