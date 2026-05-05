Rumeenia euroopameelne valitsus lagunes

"See umbusaldusavaldus on võlts, küüniline ja kunstlik," väljendas Bolojan nördimust hääletusele eelnenud pingelisel arutelul. "Iga riik püüaks kriiside keskel valitsust tugevdada, mitte välja vahetada."

Politico märgib, et vasaktsentristlikul Sotsiaaldemokraatlikul Parteil (PSD) oli umbusaldamises otsustav roll. Karmi kärpepoliitika tõttu nördinud erakond lahkus eelmisel kuul Bolojani juhitavast Rahvusliberaalse Partei valitsusest ning teatas, et teeb peaministri tagandamiseks koostööd parempopulistliku Rumeenlaste Ühendamise Alliansiga.

Otsus tuli üllatusena Euroopa Parlamendi sotsialistide ja demokraatide fraktsioonile (S&D), kuhu PSD kuulub. Rumeenias toimunu pani EL-i peamise vasaktsentristlik rühmituse ebamugavasse olukorda, kuna nad on aastaid kritiseerinud paremtsentristlikku Euroopa Rahvaparteid (EPP) sarnaste liitude moodustamise eest parempopulistidega.

Bolojani paremtsentristlik Rahvusliberaalne Partei on olnud võimul alates eelmise peaministri Marcel Ciolacu tagasiastumisest 2025. aastal. Peaminister tagandati vähem kui aasta pärast ühiskonda lõhestanud presidendivalimisi, kus Bukaresti mõõdukas linnapea Nicușor Dan saavutas võidu Rumeenlaste Ühendamise Alliansi juhi George Simioni üle.

Üldiselt peetakse Simionit Bolojani valitsuse langemise peamiseks arhitektiks.

Parempopulistide toetus küsitlustes kasvab ning pikale veninud ebastabiilsus, mis ohustab riigi niigi habrast majandusolukorda, loob soodsa pinnase nende positsiooni edasiseks tugevnemiseks, täheldas väljaanne.

Rumeenia peab augustiks viima lõpule olulised reformid, et saada juurdepääs ligi 11 miljardi euro suurusele EL-i toetusele. Kui riigirahandust korda ei saada, võib Rumeeniat oodata ees ka krediidireitingu langetamine.

Parempopulistide juht Simion nõudis teisipäevasel parlamendiarutelul erakorralisi valimisi.

"Me võtame vastutuse riigi tuleviku ja tulevase valitsuse eest ning taastame rumeenlaste lootuse," sõnas Simion. "Rumeenia saatuse peavad otsustama rumeenlaste hääled."

Erakorraliste valimiste toimumist enne praeguse parlamendi koosseisu ametiaja lõppu 2028. aastal peetakse siiski ebatõenäoliseks. Pigem oodatakse, et president Dan alustab erakonnajuhtidega konsultatsioone uue peaministri juhitava koalitsioonivalitsuse moodustamiseks. Üks võimalus on see, et liberaalid ja sotsiaaldemokraadid loovad sõltumatu tehnokraadi juhtimisel uue liidu.

Teise stsenaariumi kohaselt tehakse Bolojanile ülesandeks moodustada vähemusvalitsus, mis jätaks sotsiaaldemokraadid koos Simioni parempopulistidega opositsiooni.

Bolojan on seitsmes Rumeenia peaminister, kes on alates demokraatliku korra taastamist aastal 1989 umbusaldushääletusega ametist tagandatud.

Umbusaldushääletuse eel püüdis president Dan rahustada nii kodumaiseid valijaid kui ka Euroopa liitlasi.

"Tahan Rumeenia rahvale kinnitada, et olenemata asjade käigust hoiab riik jätkuvalt läänesuunalist kurssi," lausus president esmaspäeval toimunud pressikonverentsil. "Ees võib oodata paar nädalat ebakindlust, kuid see ei tohiks meile muret teha, sest riik on jätkuvalt pühendunud oluliste eesmärkide saavutamisele."