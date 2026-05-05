X!

Rumeenia euroopameelne valitsus lagunes

Välismaa
Tagandatud peaminister Ilie Bolojan lahkumas parlamendisaalist
Tagandatud peaminister Ilie Bolojan lahkumas parlamendisaalist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Inquam Photos/Octav Ganea
Välismaa

Rumeenia parlament tagandas sotsiaaldemokraatide ja parempopulistide toel paremtsentristliku peaministri Ilie Bolojani.

"See umbusaldusavaldus on võlts, küüniline ja kunstlik," väljendas Bolojan nördimust hääletusele eelnenud pingelisel arutelul. "Iga riik püüaks kriiside keskel valitsust tugevdada, mitte välja vahetada."

Politico märgib, et vasaktsentristlikul Sotsiaaldemokraatlikul Parteil (PSD) oli umbusaldamises otsustav roll. Karmi kärpepoliitika tõttu nördinud erakond lahkus eelmisel kuul Bolojani juhitavast Rahvusliberaalse Partei valitsusest ning teatas, et teeb peaministri tagandamiseks koostööd parempopulistliku Rumeenlaste Ühendamise Alliansiga.

Otsus tuli üllatusena Euroopa Parlamendi sotsialistide ja demokraatide fraktsioonile (S&D), kuhu PSD kuulub. Rumeenias toimunu pani EL-i peamise vasaktsentristlik rühmituse ebamugavasse olukorda, kuna nad on aastaid kritiseerinud paremtsentristlikku Euroopa Rahvaparteid (EPP) sarnaste liitude moodustamise eest parempopulistidega.

Bolojani paremtsentristlik Rahvusliberaalne Partei on olnud võimul alates eelmise peaministri Marcel Ciolacu tagasiastumisest 2025. aastal. Peaminister tagandati vähem kui aasta pärast ühiskonda lõhestanud presidendivalimisi, kus Bukaresti mõõdukas linnapea Nicușor Dan saavutas võidu Rumeenlaste Ühendamise Alliansi juhi George Simioni üle.

Üldiselt peetakse Simionit Bolojani valitsuse langemise peamiseks arhitektiks.

Parempopulistide toetus küsitlustes kasvab ning pikale veninud ebastabiilsus, mis ohustab riigi niigi habrast majandusolukorda, loob soodsa pinnase nende positsiooni edasiseks tugevnemiseks, täheldas väljaanne. 

Rumeenia peab augustiks viima lõpule olulised reformid, et saada juurdepääs ligi 11 miljardi euro suurusele EL-i toetusele. Kui riigirahandust korda ei saada, võib Rumeeniat oodata ees ka krediidireitingu langetamine.

Parempopulistide juht Simion nõudis teisipäevasel parlamendiarutelul erakorralisi valimisi.

"Me võtame vastutuse riigi tuleviku ja tulevase valitsuse eest ning taastame rumeenlaste lootuse," sõnas Simion. "Rumeenia saatuse peavad otsustama rumeenlaste hääled."

Erakorraliste valimiste toimumist enne praeguse parlamendi koosseisu ametiaja lõppu 2028. aastal peetakse siiski ebatõenäoliseks. Pigem oodatakse, et president Dan alustab erakonnajuhtidega konsultatsioone uue peaministri juhitava koalitsioonivalitsuse moodustamiseks. Üks võimalus on see, et liberaalid ja sotsiaaldemokraadid loovad sõltumatu tehnokraadi juhtimisel uue liidu.

Teise stsenaariumi kohaselt tehakse Bolojanile ülesandeks moodustada vähemusvalitsus, mis jätaks sotsiaaldemokraadid koos Simioni parempopulistidega opositsiooni.

Bolojan on seitsmes Rumeenia peaminister, kes on alates demokraatliku korra taastamist aastal 1989 umbusaldushääletusega ametist tagandatud.

Umbusaldushääletuse eel püüdis president Dan rahustada nii kodumaiseid valijaid kui ka Euroopa liitlasi. 

"Tahan Rumeenia rahvale kinnitada, et olenemata asjade käigust hoiab riik jätkuvalt läänesuunalist kurssi," lausus president esmaspäeval toimunud pressikonverentsil. "Ees võib oodata paar nädalat ebakindlust, kuid see ei tohiks meile muret teha, sest riik on jätkuvalt pühendunud oluliste eesmärkide saavutamisele."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:55

Kiisler-töölepingud 9 ok

16:36

Pern: prokuratuur ei ole sekkunud riigi juhtimisse

16:27

Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

16:13

Rumeenia euroopameelne valitsus lagunes

16:11

Tallinnas ja Tartus kõlab Ardo Ran Varrese uus teos "Tartu aastatuhande kajad"

16:08

New Yorgis toimuval kunstimessil esitletakse töid Eesti ja lähiregiooni kunstnikelt

16:08

Prantsuse müügiagent alustab Janno Jürgensi uue filmi rahvusvahelist levitamist

16:01

Kilk: Estlink 3 rajamise otsus tehakse alles aastal 2031

15:40

Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

04.05

Ukraina nõustus Venemaa pakutud 9. mai relvarahuga Uuendatud

10:49

Ukraina õhurünnak tabas Vene sõjatehast Tšeboksarõs Uuendatud

04.05

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

04.05

Andrus Merilo: võiduks valmis kaitsevägi

04.05

USA teatas kuue Iraani mereväe kaatri hävitamisest Uuendatud

11:13

Ringkonnakohus andis Krachti asjas prokuratuuri tegevusele hävitava hinnangu Uuendatud

06:48

Tapeet reedab sõdadevahelise Eesti klassivahed

06:44

USA salateenistus sattus Valge Maja lähistel tulevahetusse

04.05

Sõja 1531. päev: Moskva kesklinnas tabas kõrghoonet droon Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:27

Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

15:40

Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

15:07

Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit

14:46

EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

loe: kultuur

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

16:11

Tallinnas ja Tartus kõlab Ardo Ran Varrese uus teos "Tartu aastatuhande kajad"

16:08

New Yorgis toimuval kunstimessil esitletakse töid Eesti ja lähiregiooni kunstnikelt

16:08

Prantsuse müügiagent alustab Janno Jürgensi uue filmi rahvusvahelist levitamist

loe: eeter

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

11:31

Eesti teatri ema Maret Oomer: ma pole kunagi näitlejaks tahtnud saada

04.05

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

04.05

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

Raadiouudised

15:35

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

15:35

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

15:25

Raadiouudised (05.05.2026 15:00:00)

13:10

Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

13:10

Jõhvi ja Tallinna filmilinnaku ehitamine läheb plaanipäraselt

13:05

Tallinna linn plaanib Laagna teele trolliliini

12:25

Raadiouudised (05.05.2026 12:00:00)

10:00

Aasta kool 2026 on Pärnu Koidula gümnaasium

10:00

Ukraina kuulutas välja relvarahu

09:25

Raadiouudised (05.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo