Tallinnas suleti osaliselt Hipodroomi ristmik

5. mai õhtusel tipptunnil ning 6. mai hommikusel ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad. Vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka 7. mai tipptundidel.

Linnavalitsuse soovitusel võiksid Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Võimalusel tuleks eelistada ühistransporti, sest Keilast tuleb rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe.

Ehituse ajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid liikluskorraldus muutub etapiti. Alates 1. juunist suletakse Paldiski maanteel linnast väljuv suund lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni, liiklus suunatakse ümber linna sisenevale suunale.

Piirkonda teenindavad ühistranspordi liinid ei muutu kuni 1. juunini. Edasiste muudatuste info ja ajakohased sõiduplaanid avaldatakse juuni algul veebilehel transport.tallinn.ee.

Ümberehituse käigus rajatakse uued eraldatud rattateed, rohesaared, kaasaegne valgustus ning ristmikule uus ülekäik jalakäijatele ja ratturitele. Säilib olemasolev Paldiski mnt allee. Samuti tekib uus vasakpöörde võimalus Hipodroomi tänavalt kesklinna suunal. Lisaks rajab Tallinna Vesi sademeveekollektori, uuendab vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning Utilitas Tallinna Soojus rajab kaugküttetorustiku.

Projekti kogumaksumus on 11,6 miljonit eurot.