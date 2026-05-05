Galerii: Ida-Virumaal Jõhvi vallas lõõmab kahes kohas maastikupõleng

Teisipäeval kell 12.19 teatati põlengust Jõhvi vallas Konju külas. Põlenguala suuruseks hinnati esialgu üle nelja hektari.

Kell 16.18 märgati maastikupõlengut Vaivina külas. Selle põlenguala suuruseks oli teate hetkel üle kahe hektari. Juurdepääs põlengukohtadele on raskendatud, ligipääsuks kasutavad päästjad maastikusõidukeid.

Maastikupõleng Ida-Virumaal Vaivinas. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Põleb vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik.

Tulekahjusid kustutavad kutseliste ja vabatahtlike päästekomandode päästjad.

Kell 20.44 ütles Ida päästekeskuse välijuht Ivo Laaniste, et põlengute levikule ei ole seni suudetud kahjuks pikka aega keerutanud tugeva tuule tõttu piiri panna. Kuid nüüd tuul õnneks vaibus, mis annab päästjatele lootust, et ööseks suudetakse olukord kontrolli alla saada.

Vaivina põleng on levinud kaheksale hektarile. Umbes sama suurele pindalale on levinud ka Konju põleng.

Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Ilmaprognoos lubab kuiva ja päikesepaistelist ilma ning looduse tuleohtlikkus kasvab. Päästjad paluvad olla looduses hoolikad.