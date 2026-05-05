X!

Galerii: Ida-Virumaal Jõhvi vallas lõõmab kahes kohas maastikupõleng

Eesti
{{1777992720000 | amCalendar}}
Maastikupõleng Ida-Virumaal Vaivinas.
Vaata galeriid
18 pilti
Eesti

Jõhvi vallas Konju ja Vaivina külas kustutavad päästjad suurele alale levinud maastikupõlenguid.

Teisipäeval kell 12.19 teatati põlengust Jõhvi vallas Konju külas. Põlenguala suuruseks hinnati esialgu üle nelja hektari.

Kell 16.18 märgati maastikupõlengut Vaivina külas. Selle põlenguala suuruseks oli teate hetkel üle kahe hektari. Juurdepääs põlengukohtadele on raskendatud, ligipääsuks kasutavad päästjad maastikusõidukeid.

Maastikupõleng Ida-Virumaal Vaivinas. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Põleb vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik.

Tulekahjusid kustutavad kutseliste ja vabatahtlike päästekomandode päästjad.

Kell 20.44 ütles Ida päästekeskuse välijuht Ivo Laaniste, et põlengute levikule ei ole seni suudetud kahjuks pikka aega keerutanud tugeva tuule tõttu piiri panna. Kuid nüüd tuul õnneks vaibus, mis annab päästjatele lootust, et ööseks suudetakse olukord kontrolli alla saada.

Vaivina põleng on levinud kaheksale hektarile. Umbes sama suurele pindalale on levinud ka Konju põleng.

Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Ilmaprognoos lubab kuiva ja päikesepaistelist ilma ning looduse tuleohtlikkus kasvab. Päästjad paluvad olla looduses hoolikad.

Toimetaja: Mari Peegel, Rene Kundla

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:22

RMK tühistas Sonda tuulepargi enampakkumise tulemused

21:17

Osad EL-i liikmesriigid ootavad jõualisemat energiakriisile vastamist

21:14

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

20:54

Galerii: Ida-Virumaal Jõhvi vallas lõõmab kahes kohas maastikupõleng Uuendatud

20:45

Reuters: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

20:42

Kolmapäeva õhtul võib vihma tulla

20:39

Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

20:08

Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

19:51

USA: Iraani relvarahu püsib vaatamata tulevahetusele

19:45

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

20:45

Reuters: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

04.05

Ukraina nõustus Venemaa pakutud 9. mai relvarahuga Uuendatud

11:13

Ringkonnakohus andis Krachti asjas prokuratuuri tegevusele hävitava hinnangu Uuendatud

14:00

Venemaa lülitas Moskvas ja Peterburis mobiilse interneti välja

06:48

Tapeet reedab sõdadevahelise Eesti klassivahed

17:58

Siseminister Taro keelas riigikogu liikmetel jälitusandmete avaldamise Uuendatud

12:50

Venemaa saatis veel kaks raketiteadlast riigireetmise süüdistusega vangi

04.05

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

06:44

USA salateenistus sattus Valge Maja lähistel tulevahetusse

ilmateade

loe: sport

21:14

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

20:39

Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

19:45

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

19:19

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

loe: kultuur

18:40

"Ooperifantoomiga" jõudis Eestisse 15 merekonteinerit ja 100-pealine meeskond

17:54

Raadio Tallinn kutsub 20. sünnipäeva puhul valima parimat kuu plaati

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

16:11

Tallinnas ja Tartus kõlab Ardo Ran Varrese uus teos "Tartu aastatuhande kajad"

loe: eeter

17:54

Raadio Tallinn kutsub 20. sünnipäeva puhul valima parimat kuu plaati

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

11:31

Eesti teatri ema Maret Oomer: ma pole kunagi näitlejaks tahtnud saada

04.05

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

Raadiouudised

18:45

Võrumaa muuseumiesemetest sündis kunst

18:45

Päevakaja (05.05.2026 18:00:00)

15:35

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

15:35

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

15:25

Raadiouudised (05.05.2026 15:00:00)

13:10

Jõhvi ja Tallinna filmilinnaku ehitamine läheb plaanipäraselt

13:10

Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

13:05

Tallinna linn plaanib Laagna teele trolliliini

12:25

Raadiouudised (05.05.2026 12:00:00)

10:00

Aasta kool 2026 on Pärnu Koidula gümnaasium

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo