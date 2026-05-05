Galerii: Ida-Virumaal Jõhvi vallas lõõmavad kahes kohas maastikupõlengud

Teisipäeval kell 12.19 teatati põlengust Jõhvi vallas Konju külas. Põlenguala suuruseks hinnati esialgu üle nelja hektari.

Kell 16.18 märgati maastikupõlengut Vaivina külas. Selle põlenguala suuruseks on üle kahe hektari. Juurdepääs põlengukohtadele on raskendatud, ligipääsuks kasutavad päästjad maastikusõidukeid. Põleb vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik ning tugeva tuule tõttu levib tulekahju edasi.

Tulekahjusid kustutavad mitmed kutseliste ja vabatahtlike päästekomandode päästjad. Põlengute levikule pole seni saadud piiri panna.

Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Ilmaprognoos lubab kuiva ja päikesepaistelist ilma ning looduse tuleohtlikkus kasvab. Päästjad paluvad olla looduses hoolikad.

