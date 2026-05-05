Maasikakasvatajad prognoosivad väiksemat saaki

Eelmise aasta vihmane suvi kahjustas mitmetel maasikakasvatajatel põlde ja nii tuleb sel aastal saak oodatust väiksem. Mõju maasika hinnale veel ennustada ei osata.

Tartumaal asuvas Wiira talus on maasikate all umbes kaks hektarit maad, mis on võrdselt jaotatud sortide Aasia ja Falco vahel. Tänase seisuga on aga talu kaotanud vihmase suve tõttu kuni 40 protsenti eelmisel aastal istutatud Falco taimedest.

"Isegi need, mis on üles tulnud, kui palju nad see aasta saaki annavad, see on küsimärgi all. See tähendab, et sissetulekut ei ole sellist nagu planeeritud on. Kevadistutuste jaoks on laenu võetud ja mõeldud, et saab selle tagasi maksta suve lõpu poole, aga see lükkub kõik järgmisesse aastasse edasi," rääkis Wiira talu perenaine Erle Hermann.

Niiskuskahjustusega põlde on aga Marjakasvatajate liidu juhatuse liikme ja Laari talu perenaise Kadri Nebokati sõnul ka mujal Eestis. Kui suured on kahjustused, sõltub nii sellest, millal on taimed istutatud, kui palju oli eelmine aasta põllul niiskust ning ka maasikasortidest. Nii näiteks on ka Põlvamaal asuvas Joosepi talus vee alla jäänud põldudel maasikataimed välja läinud.

"Selline suvi nagu eelmine aasta oli, kus praktiliselt istandikud olid vee all, see mõju oli väga negatiivne. Aasia põllud said meil eelmine aasta kõige rohkem kannatada, jäid vee alla. Sealt on 50 protsenti küll välja läinud. Uued istandikud, mis said rajatud, nende peale läks kümneid tuhandeid kui mitte sadu. Kui sealt pool maha võtta, siis see on päris korralik kadu ja mitte ainult maasikas, vaid ka teised kultuurid - aedhernes ja kartul praktiliselt 90 protsenti jäid vee alla ja see on kõik saamata jäänud saak," rääkis Joosepi talu turundus- ja müügijuht Ranet Roositalu.

Nii jääb ka Joosepi talul sellel suvel saak oodatust väiksemaks. Tartumaal asuva Laari talu perenaise sõnul on aga tal kahjusid veel vara hinnata. Hoolimata sellest, et osad taimed on praegu kehvemas seisus, siis üldpilt murettekitav ei ole.

"Kuna kahjuks meil on olnud ilmastikust tingitult kolm suhteliselt rasket aastat, siis taimed iseenesest ei ole kõige tugevamad, nad ei ole päris sellised nagu heade olude kokkulangevus. Saagi potentsiaal ei ole 100 protsenti. Praegu selline 75 umbes, midagi väga põhjapanevat ei ole," sõnas Kadri Nebokat.

Kuigi maasikasaak jääb sellel aastal mitmetel kasvatajatel oodatust väiksemaks, ei pruugi kasvatajate sõnul hind selle tõttu sellel suvel kõrgem olla. Wiira talu perenaise sõnul võib ka välismaine maasikas Eesti maasika kõrval hinna madalamana hoida. Samuti ei osata veel hinnata järgnevate nädalate ilma, mis samuti mõjutab maasikasaaki. Esimesi maasikaid oodatakse juuni alguses.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

