Zelenski mõistis hukka enne ajutist relvarahu toimunud rünnakud Ukraina linnadele

Venemaa õhurünnak Kramatorskile
Venemaa õhurünnak Kramatorskile
Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõistis teisipäeva õhtul hukka Venemaa rünnakud Ukraina linnadele enne kavandatavat relvarahu.

"Tegu oli täiesti küünilise terrorirünnakuga, millel puudus igasugune sõjaline põhjendus. Ei möödu päevagi, mil Venemaa meie linnu ja külasid ei ründaks. Ainuüksi selles ühes rünnakus on hukkunud juba 12 inimest," ütles Zelenski sotsiaalmeedias Zaporižžjat tabanud Venemaa rünnaku kohta.

Rünnakus sai vigastada veel 39 inimest, kellest ühe seisund on kriitiline, ülejäänutel on aga keskmise raskusega vigastused.

Seitse inimest viidi haiglasse, märkis Zelenski.

"Õhtul ründasid Vene jätised ka Dniprot. Praegustel andmetel on hukkunud neli inimest. Avaldan kaastunnet peredele ja lähedastele," lisas ta.

Samal päeval hukkus veel viis inimest Venemaa rünnakutes Donetski oblastis asuvale Kramatorskile, kus lisaks sai vigastada 13 inimest.

"Venemaa tuleb sundida seda sõda lõpetama. Sellised ja teised sarnased rünnakud peavad lakkama jäädavalt, mitte vaid mõneks tunniks kusagil "pidustuste" nimel. Elu tuleb kaitsta," ütles Zelenski. 

Zelenski teatas 4. mail, et Ukraina kuulutab alates 6. mai südaööst välja relvarahu, reageerides Venemaa presidendi Vladimir Putini väljaütlemisele, et 8.–9. maini kehtib ajutine kahepäevane "võidupüha relvarahu".

Venemaa on varem mitmel korral ühepoolselt lühiajalisi relvarahusid välja kuulutanud, ilma et oleks ise neist täielikult kinni pidanud. Nii juhtus ka tänavu 12. aprillile langenud õigeusu lihavõtete ajal. Ukraina kindralstaap teatas 12. aprillil, et Venemaa rikkus lihavõttepühade relvarahu 7696 korda.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril: 

- elavjõud umbes 1 337 170 (+1050);

- tankid 11 918 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 515 (+5);

- suurtükisüsteemid 41 478 (+92);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1775 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1363 (+2);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1332 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 276 061 (+2031);

- tiibraketid 4585 (+1);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 94 312 (+282);

- eritehnika 4170 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

