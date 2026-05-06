X!

Europarlamendi saadikud EL-i ükshäälsuse kaotamise osas nõus ei olnud

Välismaa
Euroopa Parlamendi saadikute debatt
Euroopa Parlamendi saadikute debatt "Esimeses stuudios". Autor/allikas: ERR
Välismaa

Euroopa Liidus (EL) on tekkinud Venemaa sanktsioonipakettide vastuvõtmisel küsimus, kas liit peaks taganema ükshäälsuse printsiibist. Eesti parlamendisaadikud Brüsselis peetud eurodebatis üksmeelt küsimuses ei leidnud.

Euroopa parlamendi saadikute debatis väitlesid Marina Kaljurand, Sven Mikser (mõlemad SDE), Jana Toom (Keskerakond) ning Riho Terras ja Jüri Ratas (mõlemad Isamaa).

Debatis said ka kõik saadikud öelda, kas nemad toetaks Euroopa otsustes nõutava ükshäälsuse kaotamist.

Ühte erakonda ja parlamendifraktsiooni kuuluvad Mikser ja Kaljurand jäi eriarvamusele. Kaljurand nõudis ükshäälsuse kaotamist resoluutsemalt, eriti julgeolekut puudutavates küsimustes. Tema sõnul tehakse juba täna enamus EL-i otsustest lihtsa häälte enamusega.

Mikser jäi aga diplomaatilisemaks ning leidis, et tegemist pole nii must-valge teemaga.

Terras leidis, et ükshäälsuse printsiip on oluline just väikeriikidele, sest mõnes küsimuses võivad suuremad liikmesriigid väiksematele oma tahtmist peale suruda. Ükshäälsus kaitseb aga nii just väiksemaid.

Tema erakonnakaaslane Ratas leidis, et see on oluline debatt, mida pidada. Endise peaministri sõnul võiks aga ükshäälsuse säilimisel edaspidi Euroopa laienemine muutuda aina raskemaks.

Toom jäi aga Kaljurannaga nõusse ning ütles, et mõnes valdkonnas jäävad EL-i otsused venima. Seda võiks aga muuta.

Terrase sõnul tundub selle nädala uudiste raames vaherahu Iraani ja USA vahel lähemal kui kunagi varem, samas on vara veel rõõmust rõkata.

"Eks pinged on ikka sees ja maailma majandus on aastakümneteks, ma isegi julgen öelda, rikutud. See puudutab kogu energeetikat, nii et midagi head selles kõiges ei ole," viitas Terras sõjaga Euroopale tekkinud majanduslikele mõjudele.

Mikseri ütles, et ameeriklased ei konsulteerinud sõda alustades ei oma Pärsia lahe regiooni liitlastega ega ka eurooplastega. See mida sõjaga saavutatakse, jääb aga arusaamatuks.

"Kui sõja võidukas lõpp seisneb selles, et avatakse taas laevaliikluseks Hormuzi väin, mis oli avatud ka enne sõja algust, siis on see üsna kasin tulemus kogu selle suure kahju eest, mida on korda saadetud," lausus Mikser.

Yana Toom viitas Mihhail Zõgari New York Postis avaldatud artiklile, kus too väitis, et enne Iraani sõja algust olevat Venemaa president Putin tugevalt sõja lõpetamisele mõelnud. Kuna USA rünnakule järgnes naftahindade järsk tõus, polnud Putinil enam motivatsiooni läbirääkimistega jätkata.

"Võime muidugi ennast lohutada sellega, et Trump mõtleb sellele, kuidas NATO liitlased maksaksid rohkem kaitsekuludesse. Nüüd Euroopa liitlased mõtlevad sellele, aga Iraanis toimuva kõrvalmõjud kaaluvad minu meelest tugevasti üle Trumpi kaitserahastuste mõtted," sõnas Toom.

Ratase sõnul ei jõua Iraani sõja tõttu tekkinud lennukikütuse kriis kohale alles sügisel, vaid on juba kohal. Tema sõnul ilmestab mure aga taaskord, et Euroopa tegeleb probleemidega alles siis, kui tagajärjed on kohal.

"Euroopa on elanud tegelikult väga mugavat elu ja need õppetunnid viimastel aastatel on olnud nagu väga valusad. Aga ma loodan, et on läinud õigesti ja me suudame järeldusi teha," selgitas Ratas.

EL valmistub järjekordse Venemaa vastase sanktsioonipaketi vastuvõtmiseks, mis on järjekorras juba 21.

Kaljuranna sõnul valmistab aga muret see, et Venemaa äripartnerlus Kesk-Aasia riikidega, kellele sanktsioonid ei kehti, on kõvasti suurenenud.

"Kuidas see võimalik on, et need naaberriikidega kaubavahetusel on nii oluliselt suurenenud. Järelikult ikka kuskil käib pettus, kuskil käib nendest sanktsioonidest eemale hoidmine," leidis Kaljurand.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Esimene stuudio", saadet juhtis Andres Kuusk

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

ETV spordisaade, 6. mai

06.05

Europarlamendi saadikud EL-i ükshäälsuse kaotamise osas nõus ei olnud

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

06.05

Läti piiri ääres asuvas Koorkülas käib aktiivne seltsielu

06.05

Neljapäev toob sademeid Lõuna-Eestisse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.05

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

06.05

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

06.05

Zelenski süüdistas Venemaad Kiievi pakutud relvarahu eiramises Uuendatud

06.05

Tööturul valitseb juhtide üleküllus

06.05

Hiljuti Enefiti juhiks saanud Juhan Aguraiuja lahkub ametist

06.05

Vene keskpanga endine ametnik: hirm pani eliidi Putini sõda toetama

06.05

USA ja Iraan lähenevad väidetavalt sõja lõpetamise kokkuleppele Uuendatud

06.05

Unikaalne samm: riigiasutuste keskastmejuhid saaksid viieaastase lepingu

06.05

Leht: kas Saksamaa taaskäivitab Nord Streami gaasijuhtmed?

06.05

USA peatas laevade eskortimise läbi Hormuzi väina

ilmateade

loe: sport

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

ETV spordisaade, 6. mai

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

loe: kultuur

06.05

Veneetsia bienaali avapäeva varjutasid boikotid ja protestid

06.05

Ansambel Anemoon andis välja lühialbumi "Land of Expectations"

06.05

Jazzkaar tegi pandeemiajärgse külastusrekordi

06.05

Pildid: Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus

loe: eeter

06.05

Kerli Dello lõpetab "Maahommiku" juhtimise

06.05

Belgia optometristi prilliprojekt pakub Aafrika albiinodele taskukohast nägemisabi

06.05

"Pealtnägija": kas advokaadid blufivad arvetega?

06.05

Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

Raadiouudised

06.05

Tööturul on tippjuhte rohkem kui pakutavaid ametikohti

06.05

Viljandi järve äärse konverentsi- ja spaahotelli ehitusobjektil peeti sarikapidu

06.05

Algab Veneetsia biennaal

06.05

Eesti Pank kutsub erakondi kokku leppima

06.05

Päevakaja (06.05.2026 18:00:00)

06.05

Suurt suvesooja lähipäevil ei tule

06.05

Viljandi linn veab vägikaigast Muinsuskaitsemetiga

06.05

Raadiouudised (06.05.2026 15:00:00)

06.05

Kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu

06.05

Raadiouudised (06.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo