Zelenski: Ukraina vastab Venemaale vaherahu rikkumise eest

Zelenski rõhutas kolmapäeva õhtul tehtud pöördumises, et Venemaa vastas Ukraina relvarahuettepanekule ainult uute rünnakutega. Teateid vaenlase rünnakute kohta saabus kolmapäeva jooksul Donetski, Harkivi, Dnipro, Sumõ, Tšernihivi, Zaporižžja ja Hersoni oblastist. Venemaa ei ole oma sõjalist tegevust lõpetanud, tõdes Ukraina president.

"Venemaa sai meilt selge ettepaneku relvarahu ja diplomaatia osas ning teab, kuidas Ukraina või tema partneritega ühendust võtta, et üksikasjades kokku leppida. Kui see üks inimene Moskvas, kes ei saa ilma sõjata elada, on huvitatud ainult paraadist ja mitte millestki muust, siis on see hoopis teine ​​asi. Ukraina on valmis rahu nimel töötama. Ukraina püüab selle sõja väärikalt lõpetada. Venemaa on niimoodi võidelnud, et isegi nende peaparaad sõltub nüüd meist. Ja see on selge signaal: see peab lõppema," rääkis Zelenski oma õhtuses pöördumises.

Ukraina riigipea kordas, et Ukraina tegutseb sellele vastavalt. Lähtuvalt kolmapäeval ja neljapäeval toimuvast määrab Ukraina sellele õiglase vastuse, lubas ta.

Zelenski teatas juba kolmapäeva lõunal, et Venemaa rikkus Ukraina poolt 6. maiks välja kuulutatud relvarahu, lubades vastata sellele kohaselt.

Zelenski teatas omapoolse relvarahu kehtestamisest 4. mail ja see pidi algama 6. mail täpselt kell 00.00. Venemaa sellele ei reageerinud.

Enne seda, 4. mail, kuulutas Venemaa kaitseministeerium ühepoolselt välja relvarahu 8.–9. maiks ning ähvardas Kiievi kesklinnale ulatusliku raketirünnakuga, kui 9. mai paraad Moskvas häiritakse.

Blinken: sõda läheneb ummikule

USA endine välisminister Antony Blinken ütles kolmapäeval, et viimastel kuudel on Ukraina saavutanud lahinguväljal paremaid tulemusi ning samal ajal on Vene väed kandnud tõsiseid kaotusi ja kaotanud mõningaid positsioone.

"Rindejoon lahinguväljal ei liigu tõenäoliselt kummaski suunas kuigi kaugele. Tegelikult on ukrainlastel viimastel kuudel läinud tõesti palju paremini ning venelased on kandnud kohutavaid kaotusi ja kaotanud tegelikult mõned positsioonid," rääkis Blinken USA meediavõrgustikule C-Span .

Poliitiku sõnul liikusid Vene väed juba enne seda edasi väga vaevaliselt ehk sõna otseses mõttes paarsada jalga ja sellise edasiliikumisega kaasnesid suured kaotused.

"Seega on see ummikseis reaalne," tõdes eksminister.

Blinken kommenteeris ka Ukrainale antava rahvusvahelise abi mahtu ja Euroopa riikide osalemist selle rahastamises.

"Iga dollari kohta, mille meie oleme Ukrainasse investeerinud, on eurooplased ja teised lisanud poolteist dollarit. Seetõttu ei vasta lihtsalt tõele arvamus, et nad vaid kasutasid Ukraina ümber kujunenud olukorda ära," ütles USA välisministeeriumi endine juht.

BLINKEN: For every dollar we put into Ukraine, Europeans and others put in dollar and half. Notion that they were free-riding on Ukraine simply not true.



Blinken rõhutas ka, et märkimisväärne osa Ameerika kulutustest Ukraina toetuseks jäi Ameerika Ühendriikidesse.

"Suurem osa rahast, mille me Ukraina peale kulutasime, kulutati tegelikult siin Ühendriikides, kas neile relvasüsteemide ostmiseks või neile antud süsteemide varude täiendamiseks," jätkas Blinken.

Mõni aeg tagasi ütles Pentagoni poliitika eest vastutav kõrge ametnik Elbridge Colby, et Washingtoni toetus Ukrainale tugines suuresti Ameerika piiratud varude kasutamisele. Colby rõhutas ka, et selline lähenemine ei ole enam jätkusuutlik.