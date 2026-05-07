Valitsus võtab riigifirmadelt kokku üle 125 miljoni euro dividende

Enim maksab dividende Eesti Energia (35,3 miljonit eurot), millele järgnevad Riigi Kinnisvara (RKAS, 31 miljonit) ja Lennuliiklusteeninduse AS (21,8 miljonit).

Riigile laekuvate dividendide kogusumma on tänavu 125,3 miljonit eurot.

Riigi otsustusõigusega äriühingute dividendide ülevaade. Autor/allikas: Rahandusministeerium

Üldine majanduskeskkond on toonud kaasa erinevaid tulemusi, mistõttu on dividendide jaotamisel arvestatud nii ettevõtete majandustulemustega kui ka sektori spetsiifiliste riskide ja turuolukorraga, märkis rahandusministeerium. Head majandustulemused võimaldavad prognoosituga võrreldes maksta riigieelarvesse suuremaid dividende Lennuliiklusteeninduse AS-l, Riigi Kinnisvara AS-l, AS-l Eesti Loto ning AS-l Vireen.

"Omaniku dividendiootus kehtib ka riigiettevõtete puhul ning otsused on tehtud vastavalt ettevõtete finantsseisule ja investeerimisvajadustele," märkis rahandusminister Jürgen Ligi.

Erinevus riigi äriühingute makstavate kogudividendide ja riigieelarvesse laekuvate summade vahel tuleneb asjaolust, et riik ei ole kõikide nimekirjas olevate ettevõtete ainuomanik ning riigikassasse jõuab osalusele vastav proportsionaalne osa, märkis rahandusministeerium.

Tabelis ega korralduses ei kajastu AS Ökosil ega AS Levira, sest neis puudub riigil otsustusõigus. Eraldi otsusena tuleb veel kinnitamisele Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) dividendisumma.